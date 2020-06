Ideje za postavitev sanjskega vrta #video

Brata Rich, nagrajena oblikovalca vrtov, in legendarna britanska voditeljica Charlie Dimmock s svojim strokovnim znanjem preurejajo zapuščene vrtove v sanjske kreacije. Oddaja Reševanje vrta bo na sporedu v soboto ob 15. in 19. uri.

Rezultat ene od prenov si lahko ogledate v zgornjem videu.

Kako postati strokovnjak za vrtnarjenje, postaviti pergole, izbrati prave materiale, narediti poti, izbrati prave rastline, kako rešiti vogale in robove vrta, ustvariti igrišča in terase ter kako vrt ograditi in ga morda celo vizualno povečati - polno predlogov in nasvetov, ki jih ponujajo strokovnjaki za urejanje vrtov. Od samskih do upokojenih parov in družin z majhnimi otroki – vsi imajo svoje želje in svojo vizijo, ki jih poskušajo skupaj uresničiti.

Foto: Facebook

To soboto boste v kar dveh delih nove sezone zagotovo našli kakšno idejo tudi za svoj vrt. Med osnovnimi napotki Charlie Dimmock so tudi, da se pozanimajte o vrtnarjenju, a ne preveč, saj to vodi do zmedenosti.

Bodite realni in poskušajte kombinirati estetiko in praktičnost.

Ne pustite se pretentati, da za vzgojo zelišč potrebujete vrt. Zelo lepo uspevajo tudi na balkonskih oknih.

Baziliko vedno zalivajte dopoldne, saj njene korenine ne marajo mrzlih noči.

Verjeli ali ne, zelišča lahko tudi zamrznete.

Ob vsem tem pa seveda ne pretiravajte z ničimer, zato le prisluhnite strokovnjakom in uživajte.

Oddaja Reševanje vrta je na sporedu ob sobotah in nedeljah popoldan.

