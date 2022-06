Paul Walker bo deset let po smrti dobil zvezdo na Pločniku slavnih v Hollywoodu

V akcijskem trilerju Norenje (Joy Ride) lahko spremljamo študenta Lewisa (Paul Walker), ki se z avtom odpravi obiskat prijateljico Venno (Leelee Sobieski). Ta ne ve, da Lewisa zanima tudi v romantičnem smislu. Njegov načrt se skazi, ko se mu na poti pridruži razuzdani starejši brat Fuller (Steve Zahn). Zaradi njegove potegavščine, ki užali psihopatskega voznika tovornjaka, se brata in Venna na poti iz Kolorada v New Jersey znajdejo v pravi mori …

Paul Walker, Leelee Sobieski in Steve Zahn v prizoru iz filma Foto: IMDb

Ta film je še ena od številnih uspešnic, ki jih je v svoji karieri posnel igralec Paul Walker. Pokojni zvezdnik je zaslovel predvsem zaradi igranja v filmski franšizi Hitri in drzni (Fast and Furious), nastopal pa je tudi v filmu Clinta Eastwooda Zastave naših očetov (Flags Of Our Fathers). V svoji 28-letni karieri je nanizal kar nekaj uspehov, zanje in za prizadevanja v filmski industriji pa bo leta 2023 prejel tudi zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih.

Paul Walker se je sicer rodil leta 1973 v Kaliforniji, 40 let kasneje, leta 2013, pa je umrl v tragični prometni nesreči, ki je pretresla oboževalce. V kratki karieri mu je uspelo s svojim delom prepričati tudi komisijo, ki izbira kandidate za prejetje prestižne nagrade v Hollywoodu. Ellen K, predsednica komisije, je ob razkritju in napovedi novih prejemnikov zvezde na Pločniku slavnih dejala: "Komisija je premišljeno izbrala te nadarjene posameznike in komaj čakamo, da jih proslavimo kot nov del zgodovine Hollywooda z odkritjem njihovih zvezd." Poleg Paula Walkerja bodo svojo zvezdo prejeli tudi Uma Thurman, Vince Vaughn, John Waters in Bill Pullman.

Pokojnega Paula Walkerja na Planetu ne zamudite v eni izmed njegovih uspešnic – akcijskem trilerju Norenje (Joy Ride), v katerem bo s svojo igro dokazal, da si je zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih zares zaslužil.

