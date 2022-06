Ženin jokal v nevestinem objemu

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri, je na vidiku izboljšanje odnosa med zakoncema Holly Greenstein in Andrewom Davisom. Ženin se je svoji nevesti namreč opravičil za svoje preteklo obnašanje v šovu. Skupaj sta se odločila, da bosta pozabila na pretekle dogodke in odnos začela graditi od začetka.

Andrew Davis in Holly Greenstein sta po prvi skupni ceremoniji v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija še vedno živela v ločenih stanovanjih. Holly je priznala, da jo je povsem potrlo, da je njen ženin najprej zapisal, da odhaja iz eksperimenta, nato pa to prečrtal in napisal, da ostaja: "Bila sem ponižana. Sama sem napisala, da bom ostala, ker me je zanimalo, ali lahko še kaj spremeniva v odnosu. Za zdaj vse ostaja enako. Nisva del iste ekipe."

Andrew je nato Holly obiskal in ji pojasnil, zakaj je sprva napisal, da odhaja: "Povod za to mi je bil moj strah pred zavrnitvijo. Ko sva se prvič pošteno sporekla, sem okrog sebe postavil zid, saj sem začutil, da se moj strah potrjuje. Takrat sem se zaprl vase in iskal samo razloge, zakaj te ne bi mogel imeti rad."

Andrew je nadaljeval: "Z menjavanjem spolnih partneric sem iskal potrditev. Lagal sem in varal ter se za tem obnašanjem skrival predolgo. Povedati ti moram, da si vredna boja in da ti zaupam. Opravičujem se, ker nisem bil boljši moški do tebe že od začetka. Vedi, da si zaslužiš veliko več od tega, kar sem ti dal jaz, in da za moje obnašanje nisi kriva ti. Hvala, ker me nisi zavrnila. Žal mi je za vse."

Po opravičilu je Holly moža tesno objela, Andrew pa je medtem jokal. Zakonca sta se odločila, da bosta svoj odnos začela graditi od začetka. Ali se med zakoncema obetajo spremembe? Jima bo uspelo najti skupni jezik? Vse to in še več izveste v naslednjih epizodah šova Poroka na prvi pogled: Avstralija.

