Ob obletnici smrti igralčeva hči delila ganljivo objavo

Igralca, ki se je pred sedmimi leti smrtno ponesrečil pri vožnji z avtomobilom, se je v čustvenem zapisu na Instagramu spomnila njegova hči Meadow. Tudi mnogi soigralci iz filmske franšize Hitri in drzni so se na obletnico njegove smrti znova poklonili preminulemu zvezdniku.

Vin Diesel, ki je s Paulom Walkerjem med snemanji filmov Hitri in drzni postal zelo dober prijatelj, je objavil skupno črno-belo fotografijo, pod katero je zapisal: "Sedem let … Niti en dan ne mine … Z ljubeznijo, za vedno." Na podoben način se je pokojnemu prijatelju in soigralcu poklonila tudi Jordana Brewster, ki je v Hitrih in drznih igrala Brianovo izvoljenko Mio. Črno-belo fotografijo nasmejanega Paula je pospremila z emotikonom srca in zapisom: "Sedem let."

Tragično preminulega očeta se je na družbenem omrežju spomnila tudi njegova 22-letna hči Meadow Walker, ki si je bila z očetom nadvse blizu. Ob fotografijo, na kateri kot majhna deklica drema v očetovem naročju, je čustveno zapisala: "Trapast dan, ki se ga spominjam z žalostjo. Danes je dan, ko praznujem ljubezen in srečo, ki si jo prinesel na ta svet. To je slika mojega najboljšega prijatelja in mene, ki dremam."

Objava je požela mnogo odzivov, med drugim so se oglasili tudi ostali Paulovi soigralci iz filmske franšize Hitri in drzni. Tyrese Gibson je v komentarju zapisal, da vsak dan pogrešajo njenega očeta in jo imajo radi ter da ve, da ji še posebej na dneve, kot je današnji, ni lahko. Nathalie Emmanuel pa je dodala: "Tako zelo ga pogrešamo. Od vseh stvari, ki jih je dal temu svetu, pa si ti najlepša!"

Igralec Paul Walker, zvezdnik franšize filmov Hitri in drzni, je leta 2013 umrl prav tako, kot je živel v priljubljenih filmih. Med potjo na dobrodelno prireditev se je avto, v katerem je bil sovoznik, z veliko hitrostjo zaletel najprej v betonsko cestno svetilko, nato pa ga je obilo še v drevo, nakar je vozilo zagorelo. Oba s prijateljem, ki je vozil avto, sta v nesreči umrla.