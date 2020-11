Še ena zvezdnica utrpela tragično izgubo: Najina hči se je rodila mrtva

Pred dvema tednoma je Christina Perri pristala v bolnišnici, saj z otrokom, ki sta ga pričakovala s soprogom Paulom Costabile, nekaj ni bilo v redu. Zdravniki so odkrili, da ima težave s črevesjem.

Takrat je 34-letna glasbenica oboževalce na svojem družbenem omrežju prosila, naj molijo za majhno srce, ki bije v njej, naj molijo, da bo na koncu z obema vse dobro. Sproti jih je redno obveščala o tem, kaj se je dogajalo z njenim še nerojenim otrokom. Razkrila je, da bo takoj po rojstvu potreboval nujno operacijo in da bosta tako še nekaj časa na intenzivni negi. A prioriteta je bila, da še vsaj nekaj časa zdrži v maternici, da še vsaj malo zraste in da se mu organi koliko se le da do konca razvijejo in okrepijo.

A na koncu je Christina kljub vsem prizadevanjem in trudu otroka izgubila. Tragično vest je oboževalcem sporočila prek svojega Instagrama. Objavila je ganljivo fotografijo, na kateri s soprogom svojo mrtvorojeno hčerko držita za drobno ročico in zdrave zapisala: "Sinoči sva izgubila najino deklico. Rodila se je mrtva, potem ko se je tako zelo borila, da bi ji uspelo priti na ta svet. Zdaj je našla mir, v najinih srcih pa bo živela za vedno."

To je bila sicer za 34-letno zvezdnico tretja nosečnost. S soprogom imata dve leti staro hčerko Carmello, druga nosečnost pa se je januarja letos prav tako kot tretja končala tragično – v 11. tednu je namreč splavila. Julija je nato Christina sporočila, da je znova v veselem pričakovanju, in tokrat je kazalo, da bo šlo vse dobro skozi, dokler se pred dvema tednoma ni izkazalo nasprotno.

