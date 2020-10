Chrissy Teigen in John Legend izgubila otroka #video

Tretja nosečnost manekenke in voditeljice Chrissy Teigen, ki je bila zadnjih nekaj tednov zelo rizična, se je kljub vsem prizadevanjem končala tragično. Krvavitev iz posteljice je bila prehuda, zvezdnica in njen mož John Legend sta tretjega otroka izgubila.

Tako kot je bila ves čas nosečnosti odkrita do svojih oboževalcev in jih redno obveščala o vseh zapletih ter počutju, je tudi žalostno vest o izgubi otroka Chrissy Teigen delila na Instagramu. Objavila je tudi več ganljivih fotografij v črno-beli barvi iz trenutkov, ki so bili zanjo in njenega moža Johna Legenda eni najhujših v življenju. Na eni od njih zvezdnika tudi pestujeta svojega umrlega sina.

Chrissy je bila že čez polovico nosečnosti, a je začela pred nekaj tedni krvaveti iz placente (posteljice), znotraj katere se razvija otrok, zato je morala strogo mirovati. Dneve je preživljala v domači postelji in vse drugo, vključno s poslom, dala na stranski tir.

V nedeljo pa je bila krvavitev tako velika, da je morala v bolnišnico, kjer je med drugim prejela tudi transfuzijo. A kljub vsem prizadevanjem zdravnikov njena posteljica ni zdržala in Chrissy ter John sta otroka izgubila.



"Sva šokirana in v tako globoki bolečini, o kateri samo poslušaš in ki je do zdaj še nikoli nisi doživel. Nikoli nam ni uspelo ustaviti krvavitev in zagotoviti najinemu otroku tekočin, ki jih je potreboval, kljub številnim vrečkam krvne transfuzije. Preprosto ni bilo dovolj. Nikoli se nisva o imenu otroka odločila do zadnjega trenutka, šele ko sta se rodila, tik pred odhodom iz porodnišnice, sva ju poimenovala. A iz nekega razloga smo tega otroka v mojem trebuščku vsi klicali Jack, tako da bo vedno Jack za nas. Jack se je tako zelo boril, da bi bil del naše družinice, in tudi bo. Za vedno," je zvezdnica ganljivo zapisala ob fotografijah na Instagramu.

Zahvalila se je tudi vsem za dobre misli in sožalje. Nadaljevala je, da sta z Johnom ne glede na izgubo in vso žalost, ki jo čutita, še vedno izredno hvaležna za vse drugo, kar imata v življenju.

"Tako sva hvaležna za življenje, ki ga imava, za najina čudovita otroka Luno in Milesa, za vse neverjetne stvari, ki sva jih doživela. A vsak dan ne more sijati sonce. Na te najtemnejše dni bomo žalovali, jokali bomo kot dež. A se bomo objemali in imeli radi še močneje in prestali to," je dodala.