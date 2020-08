Tretja nosečnost ni bila načrtovana: Nisva mislila, da se lahko zgodi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Manekenka in televizijska voditeljica Chrissy Teigen, ki je pred kratkim razkrila, da z možem, pevcem Johnom Legendom, pričakujeta tretjega otroka, je priznala, da nova nosečnost ni bila načrtovana. In da je pravzaprav pravi čudež.

Prva dva otroka, štiriletno Luno in dveletnega Milesa, je slavni par dobil s pomočjo umetne oploditve. In ker Chrissy Teigen in John Legend niti v sanjah nista pričakovala, da lahko Chrissy zanosi po naravni poti, pri spolnih odnosih nista kaj posebej pazila oziroma nista uporabljala nobene kontracepcije.

"Nikoli si nisem mislil, da lahko Chrissy zanosi po naravni poti, zato nisva bila posebej previdna," je za People odkrito povedal glasbenik in dodal: "Še vedno pravi, da je čudež, da je zanosila. Noseča je bila že, ko je prestala operacijo, s katero so ji odstranili prsne vsadke."

Chrissy Teigen je znova v veselem pričakovanju. Foto: Getty Images

"Bilo je presenečenje. Malo karantensko presenečenje, bi lahko rekli," pa je pred tednom dni v oddaji Today povedala slavna nosečnica. Dodala je, da se novega družinskega člana skoraj vsi neizmerno veselijo.

"Luna je še posebej vesela, ker bo dobila novega sorojenca. Ko se je rodil Miles, ni bila dovolj stara, da bi razumela, zdaj pa se zaveda, da v družino prihaja dojenček," je razkrila. Z dve leti starim Milesom pa je druga zgodba. "Luna je torej zelo zelo navdušena, Miles pa niti ne tako zelo. Ljubosumen je."