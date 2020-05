Manekenka za sedem let izgubila menstruacijo, zdaj je noseča

Victorijin angelček Romee Strijd je oboževalcem sporočila veselo novico. S fantom Laurensom Van Leeuwenom pričakujeta otroka. Nosečnost je 24-letno manekenko še toliko bolj osrečila, saj je bila zaradi hudih naporov, pod katere je svoje telo spravljala zaradi manekenstva, kar sedem let brez menstruacije in je mislila, da ne bo mogla zanositi.

Sliši se neverjetno, a se je nizozemski manekenki res zgodilo. Kar sedem let namreč ni imela menstruacije. Pred dvema letoma so zdravniki le ugotovili vzrok za to, ko so takrat 22-letni Romee Strijd diagnosticirali sindrom policističnih jajčnikov – ginekološko motnjo, ki povzroča motnje v menstrualnem ciklu in lahko tudi neplodnost.

"Bila sem obupana, kajti biti mama in imeti družino z Laurensom Van Leeuwenom so moje največje sanje. Bilo me je zelo strah, da se to ne bo nikoli zgodilo, ker so mi rekli, da je težje imeti otroke po naravni poti," je začela dolg zapis na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram. A potem je začela sama raziskovati sindrom policističnih jajčnikov in ugotovila, da pri njej ne gre za klasično ginekološko motnjo.

Romee je svoje telo v želji po popolnosti preveč gnala. Foto: Getty Images

"Moja težava je nastala, ker je bilo moje telo nenehno v stanju stresne pripravljenosti, kar je pomenilo, da je bilo izpostavljeno konstantnemu stresu. Nikoli se nisem mentalno počutila, da sem pod stresom, zato je bilo to težko doumeti, a moje življenje je bilo sestavljeno iz nenehnih potovanj ves čas (brez bioritma), vsakodnevne telovadbe in zelo strogega dietnega prehranjevanja," je odkrito priznala. Ter dodala, da je bila na neki točki preprosto preveč suha in telesno izčrpana, da bi lahko njeno telo nemoteno delovalo.

Tako se je v želji, da si s svojim srčnim izbranem po naravni poti ustvari družino, korenito spremenila svoj način življenja. "Prišla sem do zaključka, da moram močno zmanjšati visoko intenzivne treninge, da si ne smem omejevati hrane, biti prijazna do sebe in si vzeti premor, ko ga potrebujem. Prav tako sem začela jemati naravne pripravke, poskusila sem z akupunkturo in več časa preživljala s svojo družino na Nizozemskem, kjer imava še en dom. Tako sem srečna, ker sem lani novembra ponovno dobila menstruacijo in zdaj bomo kmalu tričlanska družinica," je razkrila na Instagramu.

Hkrati je Romee spodbudila vse druge ženske, ki prestajajo podobno, kot je prestajala sama, naj ne obupajo. Temveč naj verjamemo vase in naj bodo prijazne do sebe oziroma svojega telesa.

Ko je opustila strogo dieto in začela manj telovaditi, ji je uspelo tudi zanositi, je razkrila. Foto: Getty Images