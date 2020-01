Manekenka jasno in glasno: Moje telo je naravno #foto

Osemindvajsetletna Emily Ratajakowski, ki je leta 2013 zaslovela s provokativnim nastopom v videospotu pevca Robina Thickeja za pesem Blurred Lines, je v preteklosti v intervjuju za avstralsko revijo Oyster priznala, da je uspešna zaradi svojega videza.

Ne obsoja

Dodala je, da si zelo močno prizadeva za to, da je mnenja drugih ljudi o njej ne prizadenejo. Ljudi ne obsoja, ker jo sodijo po njenem videzu, krivi pa kulturo, ker utrjuje predstave o ženskah, ki so videti ali se vedejo na določen način.

Žalostna, da je niso spodbudili k razmišljanju

Da je ponosna na svoje atribute, dokazuje tudi njen profil na Instagramu, na katerem zelo rada objavlja svoje razgaljene fotografije, zaradi česar se je že večkrat morala otepati očitkov o plastičnih operacijah. Očitno pa ima prelestna manekenka dovolj, saj je na omenjenem družbenem omrežju objavila fotografijo, ki je nastala, ko je bila stara 14 let.

"Včasih sem ljudem rada pokazala to fotografijo, na kateri imam 14 let, zato da sem dokazala, da je moje telo naravno. Zdaj sem žalostna, da ta slika sploh obstaja. Bila sem samo otrok in želim si, da bi me svet takrat spodbudil k razmišljanju, da sem več kot samo svoje telo," je zapisala manekenka, a hkrati priznala, da se je s pomočjo svojega telesa, seksualnosti, manekenstva in objavljanja slik na omenjeni platformi opolnomočila.

Močno sporočilo za vse štirinajstletnice

V nadaljevanju je manekenka še zapisala, da je na srečo odkrila dele sebe, ki so veliko pomembnejši od fizične privlačnosti. "Ampak če si stara 14 let in tole bereš, si z vsem tem ne beli glave. Beri veliko knjig in vedi, da je to, kar vidiš na Instagramu, le majhen del zapletenosti in lepote človeških bitij," je sklenila zapis.

Mladenka, ki se lahko pohvali z 25 milijoni sledilcev, se sicer poleg očitkov o plastičnih operacijah ravno tako ne more otepati kritik, da kaj drugega kot svoje golote ne more ponuditi.