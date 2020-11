Znano, zakaj je umrl legendarni Bond, Sean Connery

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slab mesec po smrti legendarnega igralca Seana Conneryja, ki je umrl v 91. letu starosti, so zdaj potrdili vzrok smrti.

Ameriški mediji poročajo – spletni portal TMZ je celo objavil kopijo njegovega mrliškega lista –, da je Sean Connery umrl zaradi pljučnice in odpovedi srca, k čemur je dodatno prispevala visoka starost.

Škotski igralec je namreč umrl dobra dva meseca po tem, ko je dopolnil 90 let. Poleg tega je v zadnjih letih trpel za demenco, zaradi katere se ni več mogel izražati, kot si je želel, je pozneje razkrila njegova žena Micheline Roquebrune.

Kmalu po tem, ko je svet izvedel, da se je poslovil najslavnejši James Bond, je Micheline dejala, da je umrl spokojno, v spanju. Tudi dokument, ki ga je objavil TMZ, kaže, da je umrl ob 1.30 po lokalnem času na Bahamih.

Seanova žena Micheline Roquebrune je razkrila, da je imel igralec demenco ter da si je želel raztros pepela na Bahamih in Škotskem. Foto: Reuters

Del pepela bodo raztresli na Bahamih, del na Škotskem.

Zakonca sta na Bahamih živela več kot 20 let in tam si je igralec želel, da bi raztrosili del njegovega pepela, del pa na Škotskem, v njegovi domovini. "Hotel je, da njegov pepel raztresemo na Bahamih in v njegovi domovini Škotski," je za britanske medije povedala Micheline.

Vendar pa bo treba z vrnitvijo na Škotsko zaradi pandemije novega koronavirusa in oteženih potovanj še malo počakati. "Vrnili ga bomo na Škotsko, to je bila njegova zadnja želja. Takoj, ko bo spet mogoče varno potovati, se namerava družina z njim vrniti na Škotsko. Upamo, da bomo tam lahko organizirali spominsko slovesnost, a trenutno je težko reči, kdaj se bo to zgodilo," je še dodala žalujoča vdova.

Preberite tudi: