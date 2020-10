Tega o pokojnem Seanu Conneryju najbrž niste vedeli #video

Novico o tem so danes objavili na družbenih omrežjih Mednarodne nogometne zveze (FIFA), kjer so zapisali, da je sir Alexander Matthew Busby, zdaj že pokojni škotski nogometaš, pozneje pa menedžer Rdečih vragov, Conneryju ponudil mesto v slovitem klubu.

Pogodba naj bi takrat 23-letnemu igralcu prinesla 25 britanskih funtov na teden, kar je, kot so preračunali v enem od britanskih medijev, danes ekvivalent nekaj več kot 700 funtom (776 evrov).

V družbi brazilskega nogometaša Ronaldinha. Foto: Reuters

Connery je kot golobradi mladenič igral za škotsko ekipo Bonnyrigg Rose, poskusno tudi pri moštvu East Fife. Na eni od tekem ga je opazil Busby, ki je bil tam kot skavt na preži za mladimi talenti. Navdušen naj bi bil predvsem nad fizično zmogljivostjo mladega Conneryja, ki se je že pri 18 letih ukvarjal z body buildingom. Busby naj bi mu pogodbo ponudil kar takoj po tekmi.

"Ker sem res oboževal nogomet, sem ponudbo res želel sprejeti. A potem sem se odločil za igralsko kariero in izkazalo se je, da je bila to ena mojih najinteligentnejših potez," so Conneryjeve besede o nesojeni nogometni karieri povzeli pri Fifi.

Connery je menda okleval tudi zaradi svoje starosti. "Ugotovil sem, da je kariere vrhunskega nogometaša konec pri 30 letih, jaz pa sem jih takrat imel že 23, zato sem se raje posvetil igralstvu," je dejal.

