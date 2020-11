Legendarni igralec v letih pred smrtjo trpel zaradi demence

Po besedah Micheline Roqurbrune je demenca terjala svoj davek, saj se Connery v zadnjem obdobju ni mogel več izražati, kot bi se želel. Igralec je bil najbolj znan po upodobitvi britanskega tajnega agenta Jamesa Bonda iz istoimenske filmske franšize. V svoji dolgoletni igralski karieri je prejel številne nagrade, tudi oskarja.

Njegov sin Jason Connery je za britanski BBC povedal, da je oče umrl spokojno v spanju na Bahamih, a da se je že nekaj časa slabše počutil. Pogreb bo potekal v ožjem družinskem krogu, kasneje pa nameravajo organizirati spominsko slovesnost, ko bo to v luči pandemije covida-19 mogoče.

S svojim značilnim škotskim naglasom in šarmom je Sean Connery zaznamoval številne filme. V karieri, ki je bila dolga več desetletij, je med drugim igral v filmih kot so Lov na Rdeči oktober, Indiana Jones in zadnji križarski pohod ter v Ime rože. Velja za najbolj prepoznavnega igralca, ki je upodobil znamenitega Jamesa Bonda. V vlogi agenta 007 je nastopil v sedmih filmih. Na družbenih omrežjih se sicer še naprej vrstijo izrazi sožalja in poslovilna sporočila številnih znanih osebnosti, piše STA.