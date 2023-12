Hči pokojnega Paula Walkerja se po treh letih zakona ločuje

Novico o "skupni odločitvi" je 25-letna manekenka delila na svojem profilu na Instagramu.

"Po treh čudovitih letih zakona sva se dogovorila, da se ločiva," je sporočilo začela hči pokojnega igralca Paula Walkerja in nadaljevala: "To je resnično najina skupna odločitev in iskreno upava, da lahko vsi spoštujejo najino željo po zasebnosti. Ohranjava medsebojno ljubezen in spoštovanje drug do drugega in še naprej se bova podpirala."

Pred oltar jo je pospremil Vin Diesel

Par se je poročil oktobra leta 2021 na plaži v Dominikanski Republiki. Walkerjevo je pred oltar takrat pospremil soigralec in dober prijatelj njenega očeta Vin Diesel, ki se v teh dneh, kot smo poročali, sicer sooča z obtožbo o spolnem napadu na nekdanjo asistentko.

Meadow Walker in njen zdaj že nekdanji partner Louis Thornton-Allan sta se maja letos skupaj udeležila premiere novega filma Hitri in drzni v Rimu, s čimer je Walkerjeva počastila spomin na svojega pokojnega očeta. Paul Walker je umrl 30. novembra leta 2013 v hudi prometni nesreči. Star je bil 40 let.

Meadow Walker z Vinom Dieslom, dobrim prijateljem in soigralcem svojega pokojnega očeta Paula Walkerja Foto: Guliverimage

