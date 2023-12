Vina Diesla nekdanja asistentka obtožila spolnega napada: Dotikal se je mojih prsi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralca Vina Diesla je njegova nekdanja pomočnica obtožila spolnega napada, saj naj bi jo zvezdnik franšize Hitri in drzni leta 2010 spolno napadel, le nekaj ur kasneje jo je tudi odpustil.

V tožbi, ki jo je proti 56-letnemu igralcu Vinu Dieslu vložila nekdanja asistentka Asta Jonasson, ki trdi, da jo je Diesel leta 2010 napadel v hotelski sobi v Atlanti, ko je še delala zanj, on pa je snemal peti del franšize Hitri in drzni. V tožbi Jonassonova trdi, da je želela zbežati iz sobe, a jo je Diesel potisnil nazaj na posteljo, jo otipaval in nato izvedel spolni akt.

Le nekaj ur po omenjenem dogodku naj bi jo igralec tudi odpustil in ob tem naj bi se, kot trdi Jonassonova, počutila kot smet. "Spolno nadlegovanje na delovnem mestu se ne bo nikoli končalo, če bodo vplivni moški zaščiteni pred odgovornostjo," je v pisni izjavi dejala Claire-Lise Kutlay, odvetnica Aste Jonasson.

Jonassonova trdi, da jo je igralec poljubljal in se je dotikal

V svoji tožbi Jonasson navaja še, da se je Diesel na silo dotaknil njenih prsi, stegen, jo poljubil in nadlegoval njeno telo, potem ko je preživel noč na zabavi z več ženskami v njegovem hotelskem apartmaju, poroča portal People.

"Upamo, da bo njena pogumna odločitev, da se oglasi, pomagala ustvariti trajno spremembo in opolnomočiti druge, ki so to izkusili," je še dodala odvetnica.

Dieslovi predstavniki za odnose z javnostmi se na obtožbe in očitke še niso odzvali.

Diesel je del franšize Hitri in drzni že od prvega filma leta 2001, kjer nastopa v vlogi Dominica Toretta. Filmi so postali dobičkonosni tako v ZDA kot tudi mednarodno, samo zadnja dela sta v blagajne prinesla milijardo evrov.

