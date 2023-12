Umrl je znani gledališki in filmski igralec

Battelino je bil član ansambla Drame SNG Maribor od leta 1996 do upokojitve. Prejel je številne nagrade, poleg vrste gledaliških vlog je odigral tudi v filmih Splav meduze, Razseljena oseba, Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica, Trije prispevki k slovenski blaznosti, Do konca in naprej, Triangel in Carmen.

Rodil se je leta 1953 v Ljubljani. Z družino se je leta 1956 preselil v Beograd, ki je Milošu ostal v spominu po živalskem vrtu in kotalkanju na trgu Doma sindikatov (kjer je bilo kotalkanje prepovedano, a zato toliko bolj zanimivo). Leta 1963 se je družina preselila v Maribor, študij pa ga je spet potegnil v Ljubljano, od koder se je kot absolvent akademije preselil v Novo Gorico in se je zaposlil v tamkajšnjem gledališču, ki ga je, zaradi povabila v Slovensko mladinsko gledališče v Ljubljani, zapustil leta 1982. Od leta 1996 je bil zaposlen v Drami SNG Maribor, poroča Večer.