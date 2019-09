Sto let od dneva, ko se je v mariborskem gledališču prvič govorilo slovensko

Za rojstni dan prvega slovenskega poklicnega gledališča v Mariboru šteje prva uprizoritev 27. septembra 1919 - drama Tugomer Josipa Jurčiča v režiji takratnega ravnatelja gledališča Hinka Nučiča.

To je bil za Maribor velik dogodek, saj je bilo gledališče na Slomškovem trgu, ki so ga zgradili leta 1851, vse do razpada Avstro-Ogrske središče kulturnega in družabnega življenja mariborskih Nemcev. S Tugomerjem pa se je v SNG Maribor začelo obdobje slovenskega poklicnega teatra.

Natanko sto let po tem dogodku bo v mariborskem gledališču premiera nove dramske stvaritve, drame Grmače režiserke Nine Rajić Kranjac. To je zadnja drama Daneta Zajca (1929-2005), uprizorjena v času njegovega življenja, napisana pa je bila v začetku 90. let prejšnjega stoletja. Tematizira uničenje ali razpad družine in s tem določene skupnosti v celoti.

Foto: Damjan Švarc/SNG Maribor

"Dane Zajc odpre Grmače skozi skrhan odnos očeta in sina in mislim, da nas je to najbolj navdihnilo. Na Grmačah absolutno primanjkuje ljubezni, razumevanja, strpnosti in spoštovanja do sočloveka, mi pa smo se odločili, da raziščemo, kako pride do tega," je pred premiero povedala mlada režiserka. V vlogi Andraža je Vladimir Vlaškalić, njegov sin Jur je Benjamin Krnetić. Igrajo še Nejc Cijan Garlatti, Žan Koprivnik, Matevž Biber, Nataša Matjašec Rošker, Minca Lorenci, Liza Marijina in Gorazd Žilavec.

Premiera Grmač spada v okvir zaznamovanja stoletnice SNG Maribor, katerega vrhunec je bila sobotna slavnostna akademija, na kateri je predsednik republike Borut Pahor vročil gledališču državno odlikovanje zlati red za zasluge.

Direktor SNG Maribor Danilo Rošker s predsednikom republike Borutom Pahorjem, ki je mariborskemu gledališču vročil zlati red za zasluge Foto: Mediaspeed

Praznovanje stoletnice se bo nadaljevalo še prihodnji teden. Na omizju v torek bodo svoje poglede na zgodovino in zdajšnjo podobo gledališča predstavili igralci, v petek pa bo sledila slavnostna premiera opere Netopir Johanna Straussa mlajšega. Prva operna stvaritev na tem odru je bila sicer opereta Mam'zelle Nitouche, ki je premiero doživela 1. maja 1920.