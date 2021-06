Dražba: osupljiva cena za toyoto supro Paula Walkerja #foto

Toyoto supro iz prvih dveh filmov serije Hitri in predrzni, ki jo je vozil preminuli Paul Walker, so prodali kar za 550 tisoč ameriških dolarjev.

Foto: Barret Jackson Na dražbi hiše Barret-Jackson so prodajali nekdanjo “filmsko” toyoto supro, ki so jo uporabii za snemanje prvih dveh filmov Hitri in predrzni v letih 2001 in 2003. Po skoraj 20 letih je supra je pričakovano požela veliko zanimanja, saj jo je v filmu vozil tragično preminuli zvezdnik Paul Walker.

Avtomobil je sicer letnik 1994, poganja pa jo twin-turbo trilitrski šestvaljnik. Ta motor zmore 239 kilovatov (324 “konjev”) in 427 njutonmetrov navora. Moč se prek štiristopenjskega menjalnika prenaša na zadnji kolesi. V filmu so toliko zakrili ročico samodejnega menjalnika, da je ta videti kot klasični ročni menjalnik.

Supro so na dražbi prodali kar za 550 tisoč ameriških dolarjev oziroma 426 tisoč evrov. Dražje supre do zdaj še ni bilo.

Video - legendarni filmski “dvoboj” toyote supre in dodgea chargerja

