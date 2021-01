Hči pokojnega zvezdnika je postala model #foto

Paula Walkerja večina pozna po vlogi Briana O'Connerja iz serije filmov Hitri in drzni. Leta 2013 je ravno ob snemanju sedmega nadaljevanja visokooktanske filmske franšize tragično umrl v avtomobilski nesreči. Brez očeta je takrat ostala njegova 15-letna hči Meadow Rain Walker, ki se zdaj, kot kaže, vse bolj uveljavlja v modnem svetu.

Dvaindvajsetletnica je na družbenih omrežjih namreč oznanila, da je postala obraz priznane blagovne znamke Proenza Schouler za kolekcijo jesen 2021, ob tem pa objavila dve fotografiji iz omenjene kolekcije.

"Tako neverjetno sem hvaležna vsem, ki so me podpirali in verjeli vame," se je v zapisu ob fotografiji zahvaljevala posameznikom, ki so jo spremljali na poti v modni svet, kjer je prve korake sicer naredila že leta 2017.

