Voditeljica razkrila, da sonči tudi svoje intimne predele

Voditeljica oddaje Klepet ob kavi, ki jo na Planetu lahko spremljate vsak dan dopoldne, je pred dnevi na svojem profilu na Facebooku objavila video z dopusta, v katerem se je razgovorila tudi o sončenju svojih najintimnejših predelov in o tem, zakaj to počne.

Jasmina Kandorfer se v teh dneh z družino mudi na morju, kjer prvič v življenju radosti dopusta ob morju okuša tudi njena prvorojenka Gaja. Čeprav se voditeljica trenutno popolnoma posveča hčerki, je vseeno izkoristila trenutek, ko je otrok spal, da se je oglasila svojim sledilcem na Facebooku in spregovorila tudi o tem, kako sama poskrbi, da se naužije vitamina D.

"Sama poskrbim za dozo vitamina D tako, da posončim svoje reproduktivne organe, ker se na tak način še bolj absorbira. Pa seveda ne predolgo, da se ne opečeš. Meni to na tem balkonu lepo uspeva, tako da me nobeden ne vidi. Se slečem, dam noge narazen in se super posončim," je razložila. Izsek iz videa si lahko pogledate zgoraj, celoten videoposnetek pa najdete na tej povezavi.

Sicer pa nam je Jasmina zaupala še recept za vse, ki se na dopust šele odpravljate: "Veliko stika z zemljo, ležanja med borovci, zmernega sončenja in kopanja v morju, ki te dobesedno nahrani na celični ravni že po 15 minutah plavanja. Zdaj je čas za grajenje močnega imunskega sistema, pa še nič nas ne stane."

