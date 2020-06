5 pogostih težav, ki pokvarijo dopust!

Težava 1: Opekline in druge poškodbe

Znaki opeklin se pokažejo zapoznelo, šele nekaj ur po izpostavljenosti soncu. Če pride do sončnih opeklin, je pomembno, da kožo dobro naoljimo ali namažemo z alojo oziroma posežemo po dobrih naravnih/ekoloških preparatih za obnovo kože (mumija, živica). Preventivno pa seveda izberite kvalitetno sončno kremo (z naravnimi mineralnimi filtri – cinkov oksid – in brez nanodelcev).

Težava 2: Bolečine

Akutna bolečina je najpogostejši vzrok za obisk urgence ali osebnega zdravnika, hkrati pa je tudi stanje, ki se najpogosteje poskuša zdraviti brez obiska zdravnika. A za vsako najmanjšo "figo" še ni treba jemati protibolečinskih tablet. Raziskave kažejo, da je kurkumin (iz kurkume) pravzaprav eden od najmočnejših blažilcev bolečine, ki nam jih je podarila mati narava. Učinkovitost naj bi bila primerljiva delovanju nesteroidnih protivnetnih zdravil.

Težava 3: Zaprtje

Črevesje je ključni organ človeškega telesa, njegovo uravnoteženo delovanje pa predstavlja temelj dobrega počutja. To delovanje se v času dopustov/potovanj lahko poruši in deluje kot stres na organizem (pakiranje, pričakovanje, sprememba okolja, morebitni prepiri med vožnjo itd.). V idealnem svetu bi človek izločal enkrat dnevno, in sicer v času meridiana črevesja, ki je (od 5. do 7. ure zjutraj). Pri dolgotrajnih težavah z zaprtjem ni dobro čakati. Če odvajanje ni redno, najprej pomislimo na zadostno količino vode in dovolj vlaknin pa tudi na magnezij in probiotično-prebiotične kulture. Če ne odvajamo več kot tri dni, se dobesedno zastrupljamo, zato je takrat čas, da posežemo po pomoči narave ter užijemo rastline, ki nam bodo pomagale pri odvajanju.

Težava 4: Vročina, driska, zastrupitev

Vročina je odziv organizma na vnetja v telesu, ki so nastala zaradi nakopičenih celičnih odpadkov. Pravzaprav gre pri vročini za čiščenje telesa. Ko se strupi ali patogeni organizmi odstranijo iz telesa, vročina pade. Organizem se na tak način bori proti tujkom in jih “skuha”. Pogoj za to pa je seveda, da doseže ustrezno temperaturo. Včasih zadostuje 37,5 stopinj Celzija, včasih šele 39 stopinj Celzija. Zaviranje (zbijanje) vročine za vsako ceno ni ustrezno, saj tako zaustavimo/utišamo proces borbe z vsiljivci in s tem izločanje strupov.

Kako pa se izogniti vročini? Kot rečeno, če do vročine pride, je ne zaustavljajte, saj gre za prepotrebno čiščenje telesa. Seveda je dobro, da se strupov znebite na bolj blag način, z rednim čiščenjem jeter in črevesja, z zaustavljanjem tihih vnetij (skrb za prehrano, dodajanje protivnetnih dodatkov, npr. kurkume), s skrbjo za črevesje in zdravo prebavo ter detoksifikacijo težkih kovin, pri čemer lahko zelo pomaga uživanje rjavih morskih alg.

Težava 5: Vnetje sečil/mehurja

Okužbe sečil so ena najpogostejših vnetnih obolenj, za katerimi zbolevajo predvsem ženske. Kar vsaka druga se namreč vsaj enkrat v življenju sooči s pekočim občutkom med uriniranjem. Raziskave kažejo, da povzroča od 75 do 95 odstotkov vnetje mehurja ena in ista bakterija (E. Coli). Takšne okužbe sečil se običajno zdravijo z antibiotiki, ki pa poleg patogenih bakterij uničijo tudi koristne. Vendar obstaja tudi preprostejša in naravna rešitev – D-manoza.

