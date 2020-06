Potenja ne zavirajte z antiperspiranti!

Dvomimo, da obstaja kdo, ki se ni kdaj na skrivaj ovohaval v kotu kakšnega stranišča … Prihaja poletje in prav vam bodo prišli napotki, kako se konkretno in zanesljivo lotiti težav, povezanih s prekomernim potenjem in neprijetnim telesnim vonjem.

Najprej je treba razjasniti, da potenja ni zdravo zavirati z močnimi deodoranti (antiperspiranti), saj s tem dobesedno omrtvičimo žleze znojnice in onemogočimo eno najpomembnejših telesnih funkcij − izločanje znoja, ki ne omogoča le hlajenja telesa, temveč tudi izloča odpadne snovi, ki se sicer kopičijo v telesu.

Marija Kočevar podrobneje pojasnjuje: “Potenje je najučinkovitejši naravni način za odstranjevanje strupov iz telesa, in sicer prek kože. Če preprečimo potenje, smo vse te snovi obdržali v sebi, kar pomeni, da se še naprej pretakajo po krvotoku ter tako obremenijo jetra, ledvice in konec koncev možgane. Antiperspiranti vsebujejo tudi težke kovine, kar je seveda dodatno problematično.”

Kako se preprečevanja potenja in neprijetnega vonja lotiti brez tveganj (težke kovine, aluminij itd., ki jih najdemo deodorantih in antiperspirantih)?

Poznamo štiri naravne sestavine, ki jih najdemo v vsaki kuhinji:

1. JABOLČNI KIS

Enkrat na dan (najbolje pred spanjem) namočite krpico v raztopino vode in jabolčnega kisa (2 : 1) in z njo umijte kožo pod pazduho.

2. LIMONA

Limono prerežite na pol in jo vtrite v kožo. Pustite, da limonin sok deluje 15–30 minut, nato izperite.

3. SODA BIKARBONA

Ščepec sode zmešajte z malo vode (za še večji učinek lahko mešanici dodate kapljico eteričnega olja čajevca) in s to zmesjo namažite kožo pod pazduho. Počakajte, da se posuši, nato pa z robčkom obrišite odvečni prašek. Tisto, kar ostane na koži, vas bo ščitilo pred bakterijami in neprijetnim vonjem.

4. ČRNI ČAJ

Tanin, ki ga vsebuje črni čaj, deluje na žleze znojnice (zmanjšuje izločanje znoja). Skuhajte močan črni čaj in pustite, da se malo ohladi. S krpico, namočeno v čaj, navlažite kožo pod pazduho in pustite, da se posuši.

Ne smemo pa pozabiti tudi na notranji faktor: zdrava jetra! Zakaj?

Jetra namreč sodelujejo tudi pri ohranjanju konstantne telesne temperature. Priporočamo, da se lotite celovitega razstrupljanja z ODU-protokolom.

Kaj pa materiali? Prisegamo na BOMBAŽ, SVILO, LAN in VOLNO. Sintetični materiali namreč zadržujejo toploto, kar povzroča pregrevanje telesa, naravni materiali, kot so bombaž, lan, svila in volna, pa so bolj zračni – omogočajo boljše kroženje zraka (naravna termuregulacija, manj potenja).

