Igralka razkrila nenavadno skrivnost o snemanju romantičnih prizorov

Glavna igralka priljubljene turške nadaljevanke Rešeno življenje, ki jo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 19. uri, je razkrila nenavadno dejstvo o snemanju romantičnih prizorov s Tahirjem, ki ga igra Ulaş Tuna Astepe.

İrem Helvacıoğlu, ki je v vlogi trpinčene, a pokončne Nefes v Rešenem življenju osvojila srca gledalcev tako po svetu kot tudi pri nas, je nedavno razkrila skrivnost s snemanja priljubljene serije. Povedala je, da je morala za snemanje romantičnih prizorov med Nefes in Tahirjem obuti posebne čevlje z odebeljenim podplatom, saj je bila razlika v višini med igralcema prevelika.

"Ko ga gledam navzgor, je videti, kot bi gledala v nebo"

"Nosila sem čevlje s platformo. Ulaş je moj dobri prijatelj. Ko si pred kamero stojiva blizu, ga nenehno gledam navzgor in videti je, kot bi gledala v nebo," je povedala İrem, ki sploh ni tako nizke rasti. "Imam 170 centimetrov, vendar je Ulaş zelo visok, ima 190 centimetrov," je dodala 30-letna igralka, ki ni skoparila s pohvalami na račun svojega soigralca.

Snemanje nadaljevanke Rešeno življenje se je v Turčiji sicer že zaključilo, na Planetu pa si bomo lahko ogledali vse dele te čustvene serije, ki si ne zatiska oči pred težkimi temami. Ker avtorji serije niso želeli olepševati nasilja, s katerim se srečuje Nefes, so med snemanjem prejeli kar nekaj pritožb, vendar je ekipa vztrajala pri boleče iskreni zgodbi. To se je izkazalo za "dobro potezo", saj je nadaljevanka beležila odlično gledanost in prejela tudi več nagrad.

Nadaljevanko Rešeno življenje lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 19. uri.

