S šalo na avdiciji nasmejala Scorseseja in si zagotovila vlogo

Nocoj ob 22. uri si boste na Planetu lahko ogledali filmsko uspešnico Volk z Wall Streeta (The Wolf of Wall Street), ki jo je režiral Martin Scorsese. V glavnih vlogah nastopajo Leonardo DiCaprio, Jonah Hill in Margot Robbie, v stranski vlogi pa tudi slovenska igralka Katarina Čas.

Martin Scorsese je Volka z Wall Streeta opisal kot upodobitev bistva ameriškega pohlepa, uničenje ameriških sanj. V filmski zgodbi lahko spremljamo življenje borznega posrednika Jordana Belforta - igra ga Leonardo DiCaprio -, ki si je v devetdesetih letih ustvaril pravi finančni imperij. S svojim načinom življenja, ki sta ga zaznamovala pohlep ter sla po denarju, moči, seksu in mamilih, si je Belfort prislužil vzdevek, po katerem je naslov dobil tudi film.

Leonardo Dicaprio v vlogi Jordana Belforta Katarina Čas je dobila vabilo na avdicijo za stranski lik arogantne Chantalle, v njem pa opis vloge in krajšega prizora, ki ga je morala posneti doma in nato poslati agenciji. Ker je Chantalle Švicarka, si je v uvodnem govoru na posnetku dovolila povedati šalo v švicarski nemščini. "Direktorica castinga mi je šele kasneje povedala, da je prav ta duhovit vložek prepričal tako njo kot Scorseseja, da sem jaz prava za to vlogo," je povedala Katarina za slovenski časnik Delo.

Režiser Martin Scorsese je tudi na snemanju podprl in odobril njeno improvizacijo. "Prizor, v katerem igram, je po scenariju tekel malo drugače. Na vaji sem po predhodnem razmisleku v dialog dodala repliko, ki je bolj poudarila osebnost mojega lika. Jonah Hill, ki je bil s tem prisiljen v improvizacijo, mi je hitro odgovoril, Martin pa je samo pritekel na sceno in dejal, da je bilo to super in da bomo to ohranili tudi v filmu." Omenjeni prizor je vključen tudi v napovednik filma Volk z Wall Streeta.

Katarina Čas, Jonah Hill, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie in Jon Bernthal

Katarino so vprašali tudi, ali ji je bilo na snemanju kaj neprijetno, ker je morala pokazati nekaj gole kožo. Igralka je odvrnila: "Če bi bila edina od vseh nastopajočih, ki bi morala gola snemati prizor, bi, priznam, imela težave s tem. Tako pa je bilo vse v kontekstu zgodbe in nujen del za prikaz razvrata."

Scorsesejevo uspešnico Volk z Wall Streeta, v kateri v eni od stranskih vlog zaigra tudi Katarina Čas, si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 22.05.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.