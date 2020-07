V seriji igrata tudi njegova žena in brat #foto

Na Planetu lahko od torka do četrtka zvečer spremljamo že četrto sezono piratske serije Črna jadra, v kateri enega najopaznejših likov igra Toby Stephens, sin slavne Maggie Smith. V seriji pa so lahko gledalci opazili tudi njegovo ženo, v novi sezoni pa se mu je pridružil še brat.

Za igralca Tobyja Stephensa je bila serija Črna jadra (Black Sails) zelo povezana tudi z družino, saj se mu je na snemalnem prizorišču v tretji sezoni pridružila tudi žena Anna-Louise Plowman, ki je prav tako igralka. Kot služkinja ga. Hudson sicer s kapitanom Flintom, ki ga igra Stephens, ni imela skupnih prizorov, a je kljub temu odigrala eno ključnih vlog. Prav gospa Hudson je bila namreč vohunka za Špance, ki so od novega guvernerja v utrdbi Nassau zahtevali povračilo izgubljenega zlata.

Anna-Louise Plowman se je možu pri snemanju Črnih jader pridružila v tretji sezoni.

Toby, ki prihaja iz igralske družine (njegova mama je slavna Maggie Smith, ki smo jo nazadnje gledali v seriji in filmu Downton Abbey) in Anna-Louise sta poročena že skoraj dve desetletji, skupaj pa imata tri otroke, sina Elija Alistaira ter hčerki Tallulah in Kuro. Prav odmaknjenost od družine je tista, ki je igralcu med snemanjem Črnih jader povzročala največ preglavic, a pri zadnjih dveh sezonah je vlogo v seriji dobila tudi žena in celotna družina je nekaj časa preživela v Južnoafriški republiki, kjer je bilo zgrajeno snemalno prizorišče.

Brata na nasprotnih bregovih: Chris Larkin (levo) in Toby Stephens (desno).

Zanimivo je, da je v četrti sezoni, ki jo lahko na Planetu spremljamo te dni, zaigral tudi Tobyjev starejši brat Chris Larkin, ki ima za sabo že več kot dve desetletji igralske kariere. Chris se v novi sezoni pojavi v vlogi kapitana Berringerja, ki si bolj kot karkoli želi maščevati piratom, zaradi katerih je umrlo veliko njegovih tovarišev, in ne bo miroval, dokler piratstvo ne bo izkoreninjeno.

Drzno serijo Črna jadra lahko na Planetu spremljate od torka do četrtka zvečer.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.