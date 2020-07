Tudi to soboto drvimo s Hitrimi in drznimi

V Hitrih in drznih 6 (Fast & Furious 6) neustrašni Dom in njegova ekipa hitrih voznikov živijo v razkošju ukradenega denarja, toda zaradi kriminalne preteklosti se ne morejo vrniti v ZDA. Možnost novega začetka jim ponudi agent Luke, ki želi ujeti tolpo predrznih cestnih divjakov, odgovornih za rop vojaških transportov. V zameno za izbris kazenskih kartotek Dom privoli v sodelovanje in s prijatelji znova sede za volan hitrih dirkalnikov. Toda poleg vratolomnih cestnih obračunov se mora Dom tokrat spopasti tudi z osebnimi duhovi iz preteklosti ...

Hitri in drzni 6 je bil velika uspešnica in šesti najbolj dobičkonosni film leta 2013. Prehitel je tudi peti del Hitrih in drznih, ki je bil dotlej najbolj uspešen film iz franšize in s predvajanjem po svetu zaslužil kar 788 milijonov ameriških dolarjev. Nad filmom so bili navdušeni tudi kritiki, ki so še posebno pohvalili igro, akcijske prizore in režijo Justina Lina.

