Velikonočni prazniki prinašajo Knjigo o džungli

Med velikonočnimi prazniki bomo na Planetu poskrbeli za pester filmski program, primeren za vso družino. Piko na i bo v nedeljo, 12. aprila, ob 20. uri postavila TV-premiera pustolovščine Knjiga o džungli (The Jungle Book), ki je bila posneta po brezčasni knjigi Rudyarda Kiplinga. Novo ekranizacijo je režiral Jon Favreau (Iron Man, Levji kralj), epska zgodba pa je tokrat obogatena z najsodobnejšo tehnologijo, v kateri so se nastopi igralcev zlili z osupljivo računalniško grafiko. Nič čudnega ni, da je bila Knjiga o džungli nagrajena tudi z oskarjem in bafto za posebne učinke.

Priljubljena zgodba nam predstavi Mavglija, otroka, ki ga je kot dojenčka posvojil trop volkov in je odraščal po zakonih džungle. A kljub temu se strašni tiger Šir Kan nikakor ne more sprijazniti s človeškim prišlekom. Da bi ušel njegovim maščevalnim krempljem, mora Mavgli zapustiti svoj dom, na nepozabni dogodivščini pa ga spremljata zvesta prijatelja, premeteni panter Bagira in dobrodušni medved Balu. Na svoji poti Mavgli srečuje bitja iz džungle, ki nimajo ravno najboljših namenov …

V vlogi Mavglija se predstavlja novinec Neel Sethi, osupljivo animiranim živalim pa so glasove posodili Bill Murray (Balu), Ben Kingsley (Bagira), Idris Elba (Šir Kan), Scarlett Johanson (kača Kaa), Christopher Walken (kralj Louie) in drugi.

Za družinsko razvedrilo bo ta konec tedna poskrbel tudi priljubljeni pujsek Babe. V petek, 10. aprila, bo ob 20. uri na Planetu prvi del zgodbe, ki je bil nominiran za kar sedem oskarjev, tudi za najboljši film, režijo, scenarij in stranskega igralca (James Cromwell), dobil pa ga je v kategoriji posebnih učinkov. Prisrčna zgodba o pujsku, ki ga vzgojijo ovčarski psi in želi še sam postati ovčar, je postala velika uspešnica, ki ji je sledilo tudi nadaljevanje Babe: pujsek v mestu (Babe: Pig in the City), ki bo na Planetu v soboto, 11. aprila, ob 17.20.

