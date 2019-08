Film, zaradi katerega je drastično upadla prodaja svinjine #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto ob 15.15 si boste na Planetu lahko ogledali simpatično komedijo, v kateri ima glavno besedo pujsek z imenom Babe. Film, ki je bil nagrajen z oskarjem in več drugimi nagradami, je postregel tudi z nekaj presenetljivimi dejstvi.

Prisrčni prašiček je takoj ogrel srca gledalcev po vsem svetu, v Ameriki naj bi po prihodu filma na filmska platna prodaja svinjskega mesa upadla za kar 20 odstotkov. Tudi glavni igralec v filmu (poleg pujska Baba) James Cromwell, ki je bil že vegetarijanec, je med snemanjem filma postal strogi vegan in celo zavzet aktivist za pravice živali.

James Cromwell v filmu Pujsek Babe

Skoraj zavrnil vlogo, ki je bila vrhunec njegove kariere

James je bil za vlogo nominiran celo za oskarja, čeprav v filmu zaradi majhne količine besedila najprej sploh ni hotel nastopiti. O tem, da bi zavrnil vlogo, je govoril s svojim prijateljem Charlesom Keatingom, ta pa mu je odvrnil: "Poslušaj, to je brezplačno potovanje v Avstralijo. Če bo film zanič, bo kriv prašič. Ti nisi glavni v tem filmu, prašič je glavni!"

In izkazalo se je, da je bila to najpomembnejša vloga v njegovi karieri. "Ta film je bil prelomnica v mojem življenju in v moji karieri. Resnici na ljubo mi je ustvaril kariero. Če pogledam na vse dobro, kar se mi je zgodilo v življenju, lahko rečem, da se je vse skupaj začelo s tem filmom."

Še nekaj zanimivosti o filmu

V filmu, ki je bil nominiran za sedem oskarjev, prejel pa je enega (za posebne vizualne učinke), so za vlogo Baba uporabili kar 48 majhnih prašičev in enega prašiča robota. Razlog je v tem, da majhni pujski zelo hitro rastejo in da je snemanje filma trajalo kar tri leta.

Pri filmu je sodelovalo kar 56 trenerjev živali, ki so skrbeli za skoraj tisoč živali. Poleg prašičev so morali izuriti še pse, mačke, ovce, krave, konje, koze, race, miši in golobe.

Eden od razlogov, da je trajalo skoraj desetletje, da je film scenarista in producenta Georgea Millerja prišel na filmska platna, je tudi čakanje na razvoj tehnologije, da bi živali v filmu lahko dovolj prepričljivo spregovorile. Računalniško gibanje ust je razvilo losangeleško podjetje za posebne učinke Rhythm & Hues, najbolj znano po govorečem polarnem medvedu iz oglasa za Coca-Colo. Po mnenju mnogih je film Pujsek Babe tudi začetnik revolucije pri razvijanju filmske računalniške animacije.

Film Pujsek Babe (Babe) si na Planetu lahko ogledate v soboto ob 15.15.



Nadaljevanje uspešnice Babe: pujsek v mestu (Babe: Pig in the City) bo na sporedu prihodnjo nedeljo, 1. septembra, ob 11.40.

