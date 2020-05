Sredi snemanja je voditeljici odpadel nos #foto

Ekipa oddaje Pri Črnem Petru se je v trenutnih razmerah znašla zelo izvirno in se iz studia preselila v naravo. V prihodnjih nekaj oddajah bomo videli posebne priredbe pravljičnih zgodb. Je pa tovrstno ustvarjanje oddaje precej drugačno od tistega v studiu in tudi precej bolj nepredvidljivo. S kakšnimi zapleti so se srečevali med snemanjem, nam je razkrila voditeljica oddaje Jasna Kuljaj.

Serijo oddaj s pravljičnim pridihom so snemali sredi pravljične dežele Gorajte v bližini Škofje Loke. "Okoli tega gozda je kar nekaj obdelovalnih površin in pogosto smo morali snemanje ustavljati, ker je kakšen gozdar ravno vklopil motorno žago ali pa so mimo peljali traktorji. Takrat se ustaviš, trikrat vdihneš in počakaš, da hrup mine. Ko mine, pa hitro zajameš sapo in 'zdrdraš' tekst kar se da pravilno ter obenem upaš, da se ne bo v naslednjih nekaj sekundah spet vklopila motorna žaga," nam je v smehu zaupala voditeljica.

Zaradi snemanja oddaje na prostem so bili ustvarjalci odvisni tudi od vremena, ki pa jim jo je močno zagodlo že na prvem snemanju.

"Nikoli ne bom pozabila, kako sem posnela napoved za zasedbo BQL. Po napovedi se je začela glasba, po nekaj uvodnih taktih pa se je v sekundi tako močno ulilo, da smo bili, še preden je plesalkam uspelo pobegniti in fantom prijeti vsakemu svoje glasbilo, vsi mokri do kosti. To je bil čisto pravi tuš in kar ni nehalo."

"Takole mokri smo v pravljičnih hiškah čakali dobro uro in nazadnje vendarle dočakali zjasnitev. Seveda pa je vlaga pustila posledice na mojih laseh, no, upam, da ne na energiji," je razkrila Jasna, ki jo bomo v naslednji oddaji lahko spremljali v vlogi hudobne mačehe v priredbi Sneguljčice.

V oddaji Pri Črnem Petru bodo tokrat po svoje priredili pravljico o Sneguljčici. Jasna v vlogi čarovnice je na snemanju poskrbela za kar nekaj smeha, ko ji je med vajo umetni nos odpadel.

Tudi med snemanjem te oddaje, ki bo na sporedu v soboto ob 20. uri, ni šlo brez zabavnih zapletov. "Ko sem bila napravljena v hudobno mačeho, ki Sneguljčici ponudi jabolka, mi je med vajo sredi scene odpadel nos. Smeha res ni manjkalo. Potem mi ga je maskerka ponovno pričvrstila, in ko je šlo zares, se je hvala bogu obdržal na mestu."

Oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.