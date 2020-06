Oddaja je navdihnila najnovejši videospot Čukov #video

Oddaja Pri Črnem Petru, ki je bila na sporedu v soboto in je posvečena slovenskemu junaku Kekcu, je navdušila televizijske gledalce. Da je bila tokratna oddaja res nekaj posebnega, so se strinjali tudi člani priljubljene glasbene skupine Čuki, ki so posnetke iz oddaje uporabili tudi v svojem najnovejšem videospotu za pesem Pozdrav s planin.

Oddaje Pri Črnem Petru so v zadnjem času zaradi zdravstvenih ukrepov snemali na nekoliko drugačen način in iz tega se je spontano rodil nov format, ki je navdušil tako gledalce kot tudi ustvarjalce. Po seriji priredb pravljic bratov Grimm so se v zadnji oddaji junaki gostilne Pri Črnem Petru vživeli še v like legendarne zgodbe o slovenskem junaku Kekcu in popolnoma navdušili.

Priredba Kekca je navdušila tudi člane skupine Čuki, ki so se brez obotavljanja odločili, da so zgodba in prizori iz oddaje kot nalašč za videospot za eno izmed njihovih starejših skladb, ki nikoli ni dobila vizualne podobe. "Gre za prenovljeno različico 30 let stare pesmi Pozdrav s planin, ki je izšla na naši čisto prvi kaseti Na licu bela solza. Ta skladba ni nikoli imela videospota, zato je bila to odlična priložnost," je povedal član skupine Jože Potrebuješ.

Videospot za pesem Pozdrav s planin:

V oddaji smo bili priča tudi zelo posebnemu zgodovinskemu trenutku, saj je pesem, ki jo je v originalni različici za film pred šestdesetimi leti zapel Tomaž Tozon, v oddaji s svojimi Čuki zapel njegov sin Jernej Tozon.

Ustvarjalci oddaje Pri Črnem Petru so se sicer že vrnili v studio in v soboto ob 20. uri bo na sporedu že prva studijska oddaja, v kateri tudi tokrat ne bo manjkalo dobre glasbe. Z nami bodo skupina Črna mačka, ansambel Domačini, ansambel Žibert, Tilen Lotrič, Frajkinclari, Sopranos, Klara Zvonar in Plesno mesto, za posebno presenečenje pa bo poskrbel Ibro.

