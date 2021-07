Češka supermanekenka Paulina Porizkova je golo fotografijo objavila iz čistega dolgčasa, je priznala.

"Moj hotel v Rimu ima poleg lepe sobe tudi prelepo kopalnico. Po delu in sproščujoči kopeli mi je bilo dolgčas, kar je vodilo k slavju narcisizma, golemu selfiju. Kaj pa naj drugega počnem? Poleg branja in gledanja italijanske televizije," je v šali zapisala.

Šestinpetdesetletna zvezdnica, ki je znana po tem, da nima težav z goloto in rada razkazuje svoje telo, je pred kratkim za Page Six povedala, se zaradi tega sooča z veliko kritikami, a da jo večinoma kritizirajo ženske.

"Mislim, da smo naredili ogromen napredek pri sprejemanju vseh vrst lepote. Velikost in barva, ki so bile včasih tako enotne, so se zdaj razširile do precej spektakularne stopnje, toda starost, starost je nekako zadnja meja," je spoznala.