Manekenka kritizirala vojno propagando, njena objava je izginila

Paulina Porizkova, prva češka supermanekenka, je na Instagramu objavila svojo fotografijo v dveh različicah, eno neobdelano, drugo pa močno retuširano. Prvo je označila s pripisom "resničnost", drugo s "propaganda", ob njima pa se razpisala o tem, kako je bilo odraščati na Češkoslovaškem, ko je bila ta država pod nadzorom Sovjetske zveze.

Nato pa je njena objava izginila in Porizkova trdi, da so jo pri Instagramu izbrisali s pojasnilom, da je žaljiva.

"Pisala sem o tem, kako je bilo, ko sem kot otrok živela pod sovjetsko oblastjo in so me indoktrinirali, da so Sovjeti naši najboljši prijatelji ter da so nas leta 1968 'rešili' pred zatiranjem," je zapisala Porizkova, ki se je leta 1965 rodila v mestu Prostějov na ozemlju današnje Češke, "kaj je bilo v moji objavi tako žaljivega, da jo je bilo treba izbrisati? V njej sem brez žaljivk govorila o cenzuri in nato so me cenzurirali!"

Nato je ponovila, da iz otroštva dobro ve, kako je živeti v času stroge cenzure in obširne propagande. "Še predobro vem, kaj se zgodi, ko si sposoben videti le delček slike. Ta postane ves tvoj svet. Če ga ne moreš z ničemer primerjati, ne poznaš ničesar drugega," je zapisala, "občudujem ruske državljane, ki protestirajo proti tej vojni in s tem tvegajo svoja življenja, svoje službe in svoje dobro ime. Vem, kakšne so posledice življenja v državi, ki ne dopušča nestrinjanja."

Oglejte si še: