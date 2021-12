Z vlogo v tem filmu so se igralcu uresničile sanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj si boste lahko na Planetu ob 21.55 ogledali akcijsko pustolovščino A-ekipa (The A-Team). V glavnih vlogah bodo nastopili Liam Neeson, Bradley Cooper, Sharlto Copley in Quinton Jackson. V nadaljevanju si lahko preberete, kaj je bil razlog, da so bili nad scenarijem in svojimi vlogami izredno navdušeni.

Filmska zgodba akcijske pustolovščine A-ekipa (The A-Team) govori o štirih nekdanjih vojakih, veteranih iraške vojne, ki so po krivem obtoženi zločina, zato se odločijo dokazati svojo nedolžnost in si s tem oprati ime. Zgodba je nastala na podlagi istoimenske serije iz osemdesetih, nad katero je bil v otroštvu navdušen tudi režiser filma Joe Carnahan.

A-ekipa (Liam Neeson, Bradley Cooper, Sharlto Copley in Quinton Jackson). Foto: IMDb

Liam Neson, ki v filmu igra Johna Smitha - Hannibala, je o vsebini filma in svoji vlogi v enem izmed intervjujev dejal: "Ko sem prvič prebral scenarij, sem bil resnično navdušen nad odnosom med štirimi fanti, ki so jih ohranili v središču scenarija. Očitno je bilo vanj vloženega veliko truda, saj se je takoj zaznalo čudovito tovarištvo med fanti. Hannibal je verjeten junak. Je moralen, ima močan čut za etiko in ljubi svojo državo ter svoje ljudi."

Priznal je tudi, da se je kot nekdanji kadilec upiral ideji, da bi njegov lik kadil cigare, a se je s tem vseeno sprijaznil. "Hannibal namreč prižge cigaro, ko izpeljejo načrt, in to doda neko značilnost njegovemu karakterju. Želim si samo, da tega ne bi posnemali otroci," je dodal.

Liam Neeson v prizoru iz filma. Foto: IMDb

Tudi Bradley Cooper, ki v filmu igra Templetona Pecka - Facemana, je priznal, da je bil izredno vesel ponujene vloge, saj je že od nekdaj sanjal o sodelovanju v akcijskem filmu. "Rad imam šport in rad se pretvarjam, da se borim. Obenem pa je bila to še oddaja, s katero sem odraščal, zato nikakor ne bi zavrnil te ponudbe," je dejal Bradley.

Igralec je bil zelo zadovoljen tudi s tem, da je moral zaradi vloge na strogo dieto in se držati strogega režima treningov. "Sicer imam kondicijo, vendar sem moral za ta film dvigniti raven treningov. Akcijski prizori so zapleteni in zahtevajo ogromno energije. Pozoren moraš biti na ogromno stvari – položaj telesa, kako se premikaš, ko se boriš, kako se premikaš, ko držiš pištolo," je pojasnil.

Bradley Cooper med prizorom iz filma. Foto: IMDb

Igralec Sharlto Copley pa v filmu nastopa v vlogi Murdocka. Tudi njega je ponudba za sodelovanje pri tem filmu navdušila, saj je tudi on odraščal s to serijo, Murdock pa je bil njegov najljubši karakter v njej. "Igrati to vlogo in spoznati izvirnega igralca iz serije je bilo zame kot uresničitev sanj," je priznal Sharlto.

Igralec slovi kot mojster improvizacije, kar je uspešno vključil v upodobitev svojega lika, saj so ga z njegovimi idejami zelo preoblikovali, med drugim so mu spremenili naglas. Sharlto pa je o svojem liku dejal: "Navdušil me je predvsem nevaren element Murdockovega značaja. Nevarnost v kombinaciji s humorjem. Nikoli ne veš, ali se šali ali te bo ustrelil v obraz."

Quinton Jackson med prizorom iz filma. Foto: IMDb

Quinton Jackson - Rampage igra v vlogi Baracusa. Tudi on je razkril, da so eni njegovih najlepših spominov tisti, ko sta z očetom skupaj gledala izvirno istoimensko serijo.

"Vedno sva poskušala dopolniti prizore ali storiti kaj podobnega kot oni. Zato je igranje mojega lika dejansko mešanica mojih in očetovih idej. Režiser mi je dejal, naj v lik vložim nekaj svojega, in to sem na ta račun lahko tudi storil," je pojasnil Quinton Jackson - Rampage.

Liama Neesona, Bradleyja Cooperja, Sharltona Copleyja in Quintona Jacksona lahko v akcijski pustolovščini A-ekipa (The A-Team) ujamete nocoj ob 21.55. Pred tem pa ne zamudite še filma Božična žurka v pisarni (Office Christmas Party), ki se bo začel ob 19.45.

