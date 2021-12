Igralki se zdi to velik, a zelo zabaven izziv

Heather McComb v romantični komediji Ljubo doma, Karolina (Sweet Home Carolina) igra ločenko in mamo dveh hčera, ki preživlja težke čase, naposled pa podeduje hišo na podeželju, kjer skuša ponovno spraviti svoje življenje v red. To pa ne bo potekalo tako enostavno, kot bi si želela …

Igralka je v enem intervjuju razkrila, da se je izredno razveselila, da so to filmsko vlogo ponudili ravno njej. "Pred tem sem namreč nastopala v izredno resnih in dramatičnih filmih. Že dolgo nisem sodelovala v romantičnem filmu z enostavnejšo zgodbo, kar je bil glavni razlog, da sem ponudbo takoj sprejela."

Igralka pa je še razkrila, da je tudi njo vzgajala le mati, kar je še dodatno vplivalo na to, da se je lažje poistovetila z vlogo. Izpostavila je tudi, da je imela krasen odnos s preostalimi igralci.

Heather pa se ne ukvarja le z igranjem, ampak ima tudi svojo producentsko hišo. V intervjuju je razkrila tudi svojo skrito željo: "Želim si tudi režirati filme." Priznala je, da je, da bi zanjo to bil zelo zabaven izziv. Igralka je še razkrila, da obožuje svoje delo in delo s preostalimi igralci ter da je zanjo snemalno prizorišče najbolj zabaven prostor na svetu. "Na začetku si tam sam in obdan z neznanci. Redko koga poznaš že od prej, ampak do konca snemanja doživiš toliko skupnih trenutkov s temi ljudmi, da postanemo družina," je še dodala.

Heather McComb je razkrila še, kako navkljub številnim obveznostim preživlja svoj prosti čas: "Vedno gostim svoje najbližje in prijatelje. Prirejam večerje in druženja, ki se jih po navadi udeleži okoli 30 ljudi. Obožujem namreč druženje z ljudmi, deljenje osebnih zgodb in vse, kar spada zraven. To mi napolni dom in srce z ljubeznijo ter hvaležnostjo."

Igralko Heather McComb boste na Planetu lahko nocoj ob 21.35 videli nastopiti v romantični komediji Ljubo doma, Karolina (Sweet Home Carolina). Pred tem pa ob 19.00 ne zamudite še ene priljubljene romantične drame, v kateri bodo nastopili Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, z naslovom Počitnice (The Holidays).

Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si. Spremljajte nas tudi na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.