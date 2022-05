Nečakinja Julie Roberts razkrila, da tetinih nasvetov pri igralstvu ne potrebuje

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 21.30 premierno ogledali romantično komedijo z naslovom Mala Italija (Little Italy). V njej bosta v glavnih vlogah nastopila Hayden Christensen in Emma Roberts, nečakinja zvezdnice Julie Roberts. Emma je v enem izmed intervjujev spregovorila o tem, kaj jo je pritegnilo k sodelovanju, zakaj si rada izbira zelo raznolike projekte, razkrila pa je tudi, ali je teto že kdaj prosila za nasvet o igranju.

Mala Italija (Little Italy) je romantična komedija, ki govori o mladi Nikki Angioli (Emmi Roberts), ki se vrne nazaj v rodno četrt in najde ljubezen v sovražnikovih vrstah. Njena družina ima namreč svojo picerijo, ona pa se zaljubi v sina lastnika konkurenčne picerije (Hayden Christensen). Ko njuna očeta to izvesta, se odločita, da bosta pripravila kuharski obračun. Medtem pa mladi par ni edini, ki mora skrivati ljubezen.

Hayden Christensen in Emma Roberts med prizorom iz filma Mala Italija (Little Italy) Foto: Instagram & Imdb Emma Roberts je v enem izmed intervjujev sprva razkrila, kaj jo je pritegnilo k sodelovanju v tej romantični komediji: "Sama jih obožujem in že dolgo sem želela igrati v eni. Ko sem izvedela za ta scenerij, me je obšla nostalgija. Kljub temu, da so bile podobne zgodbe že napisane, je ta vseeno vsebovala svežino in nepričakovan preobrat. Obenem je film režiral izjemno dober režiser, obdana pa sem bila s krasno igralsko zasedbo."

Igralka je nato razkrila, da je zasedba imela pred začetkom projekta prav posebna druženja v Torontu, kjer je bilo tudi snemanje filma Mala Italija, kar jim je omogočilo, da se lahko med seboj dobro spoznajo. Emma je sicer nastopila tudi v seriji Ameriška grozljivka (American Horror Story), ki je sicer povsem drugačen žanr kot film, ki si ga boste lahko ogledali danes na Planetu.

Igralka je pojasnila: "Všeč mi je različnost projektov, ki jih izbiram. Če imam priložnost sodelovati z dobro ekipo in če se počutim, da bi lahko nekaj dobro izpeljala, se vedno odločim za sodelovanje v projektu. Tovrstni preskoki med žanri projektov, pri katerih sodelujem, mi pomenijo prav poseben izziv." V nadaljevanju je razkrila še, da na izbor njenih sodelovanj vpliva tudi to, kar se dogaja v svetu, s tem pa sporočilo, ki ga neki projekt prinaša v zgodbi.

Emma Roberts, ki je obenem tudi nečakinja Julie Roberts, je naposled razkrila, da je sama prepričana, da film Mala Italija (Little Italy) prinaša svežino v žanr romantičnih komedij. Pri tem se ni ozirala na to, da je v marsikateri starejši romantični komediji blestela prav njena teta, vseeno pa je priznala, da je njena najljubša prav Moj bivši se poroči (My Best Friend's Wedding), v kateri v glavni vlogi nastopi prav Julia Roberts. "To je edini film, ki sem ga kadarkoli prenesla na svoj računalnik," je še priznala Emma.

Ob koncu je igralka razkrila, da se kljub uspehom svoje tete Julie Roberts v žanru romantičnih komedij nikoli ni obrnila nanjo za pomoč ali nasvet. "Kadarkoli jo srečam, se vse vrti okrog njenih otrok, druženja in normalnih stvari, ki jih tudi neslavna družina sicer počne. Šele zdaj sem ugotovila, da ji sodelovanja v filmu Mala Italija (Little Italy) sploh nisem omenila. Njenih nasvetov očitno ne potrebujem."

