To je Slovenec, ki skrbi za Rogličevega največjega konkurenta #video

Zatišje pred viharjem. Tako bi lahko opisali dogajanje na ravninski 17. etapi Gira, ko so imeli priložnost vsi šprinterji, ki so še ostali na dirki. Po 197 kilometrih smo v bližini Benetk, ob Jadranskem morju, zmagovalca etape res dobili po šprintu glavnine, v katerem je bil najhitrejši domačin Alberto Dainese.

Odločal je fotofiniš, kolesar ekipe DSM je za las prehitel nosilca ciklamne majice Jonathana Milana, ki je bil danes že četrtič drugi v etapi. V skupnem seštevku je pričakovano brez sprememb, pred četrtkovo gorsko etapo je Primož Roglič na tretjem mestu z zaostankom 29 sekund za vodilnim Geraintom Thomasom.

Slovenec, ki je fizioterapevt in maser v ekipi Ineos

Pred odločilnimi etapami na Giru, ki se bodo zvrstile do sobote, je v boju za rožnato majico v najboljšem položaju Valižan Geraint Thomas. Če bo kapetan Ineosa v nedeljo v Rimu tudi stal na najvišji stopnici zmagovalnega odra, si bo nekaj zaslug za njegov uspeh lahko lastil tudi Slovenec Marko Džalo. Že vrsto let je namreč fizioterapevt in maser v ekipi Ineos in največkrat poskrbi prav za Thomasa.

Nekdanji vaterpolist je že od leta 2011 del profesionalne kolesarske karavane in med številnimi Slovenci, ki opravljajo različne naloge pri najboljših ekipah. Pri britanskem Ineosu, nekoč Sky, je Marko že deset let. Od svoje prve dirke skrbi za Gerainta Thomasa, ki zdaj ob koncu svoje kariere lovi prvo zmago na Giru.

