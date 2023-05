Roglič je izgubil prvo bitko, vojne še ne #video

Napovedi so se uresničile. Pet kategoriziranih vzponov za skupno kar 5.275 višinskih metrov plezanja je čakalo kolesarje na 203 kilometre dolgi etapi, speljani čez prelaze v gorah nad Gardskim jezerom v Trentu. Ubežniki so zdržali do zadnjega klanca na Monte Bondone, ki je bil dolg kar 22 kilometrov.

Po dobri polovici so bili spredaj samo še kapetani in nekaj pomočnikov, razplet pa se je začel, ko je potegnil Joao Almeida, kapetan ekipe UAE Emirati. Kmalu se mu je pridružil Geraint Thomas, Primož Roglič pa kljub pomočniku Seppu Kussu ni imel moči, da bi ju ujel. Njegov zaostanek je bil že več kot pol minute, v zadnjem kilometru je omilil nekaj škode in v cilj prišel tretji, 25 sekund za Portugalcem in Britancem.

Slovenec je izgubil prvo bitko, vojne še ne. Ključne etape bodo v četrtek in petek v Dolomitih ter sobotni gorski kronometer na Višarje. Vse najzanimivejše trenutke lahko ujamete v vrhuncih etap vsak večer ob 19.45 na Planet 2.

Zadnjo etapo Dirke po Italiji, ki bo na sporedu v nedeljo, bo pospremila posebna studijska oddaja Giro po Giru. Ogledate si jo lahko v nedeljo, 28. maja, ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.