Izpostavlja Rogliča, želel bi si Pogačarjevih nog

Joao Almeida in Geraint Thomas sta se v torek udarila za etapno zmago. Na koncu je imel več moči mlajši Portugalec, ki je v skupnem seštevku prehitel Primoža Rogliča. Foto: Guliverimage

Junak torkove etape na Dirki po Italiji Joao Almeida, vrstnik našega Tadeja Pogačarja in njegov ekipni kolega pri UAE Emirates, se je veselil zgodovinskega trenutka v karieri. Verjame, da lahko osvoji Giro, a v isti sapi izpostavlja dve imeni, Primoža Rogliča, ki je imel v torek slabši dan, in Gerainta Thomasa.

Pred začetkom Gira sta bila v središču medijske pozornosti naš šampion Primož Roglič in Remco Evenepoel, ki sta bila tudi na stavnicah najvišje uvrščena. A ves čas je jasno, da na tritedenski dirki ne kolesarita le dva kolesarja. Povrhu vsega je pot dolga in nepredvidljiva. Veliko stvari se lahko zgodi. In veliko se tudi je zgodilo.

Joao Almeida je bil uvrščen med glavne izzivalce. Tudi na Sportalu smo ga pred štartom Gira umestili med tiste, ki bi lahko pogledovali proti rožnati majici. Konec koncev se je sam katapultiral tako visoko. S svojimi predstavami, predvsem pa z nepopustljivostjo, ki je na tritedenskih dirkah zelo pomembna.

Trpel, a dobil zadoščenje

Na Dirk po Italiji je bil Almeida že četrti in šesti. Izkušnje torej ima, močne noge prav tako, kar je dokazal že na uvodnem kronometru, ko je zaostal le za Evenepoelom in specialistom za posamično vožnjo Filippom Ganno.

Torkov junak Gira Foto: Guliverimage

Močne noge je znova pokazal v 16. etapi, v prvem pravem neposrednem spopadu favoritov za končno zmago. Na poti do cilja na Monte Bondoneju je naredil škodo tekmecem, zlasti Rogliču, ki je imel ob sebi dragocenega pomočnika Seppa Kussa, sicer bi lahko izgubil še več.

Skupaj z Geraintom Thomasom sta se udarila za končno zmago, ki je pripadla Portugalcu. To je bila zanj sploh prva etapna zmaga na tritedenskih dirkah. "Dal sem vse od sebe, upal na najboljše. Nekoliko sem bil presenečen, da je Thomas prišel kot raketa. Presenečen sem bil, a sem mu sledil. Na koncu sem trpel, vendar sva zelo dobro sodelovala."

S Pogačarjem prijatelja in vrstnika, ki navijata drug za drugega

Z dodatnimi bonifikacijskimi sekundami se je v skupnem seštevku uvrstil na drugo mesto, za rožnatim Thomasom zaostaja 18 sekund, pred Rogličem pa ima zdaj enajst sekund naskoka: "Velikokrat sem bil že blizu zmagi na tritedenskih tekmah. Mislim, da je bil to pomemben korak naprej v karieri, tudi za samozavest. Mislim, da sem še vedno isti kolesar. Vse skupaj kaže na to, da stvari očitno delam prav."

Tadej Pogačar in Joao Almeida na svetovnem prvenstvu v Avstraliji Foto: BELGA via Reuters Connect

Pri UAE Emirates so se pred leti odločili, da v svoje vrste privabijo nadarjene mlade kolesarje. Tadej Pogačar je številka 1 na svetu in številka 1 v ekipi. Tudi Joaa Almeido so pripeljali z namenom, da bo nekoč morda postal šampion. Zanimivo je, da vrstnika loči vsega mesec. Portugalec bo 25 let dopolnil avgusta, Pogi mesec pozneje.

Ko so ga novinarji po veliki torkovi zgodovinski zmagi povprašali, ali mu je dal Tadej, ki je že dvakrat osvojil Dirko po Franciji, kakšen učinkovit nasvet, je nasmejano odgovoril: "Pred nekaj dnevi sva si poslala nekaj sporočil. Rekel mi je, naj napadem in vzamem majico. Dejal sem mu, da nimam njegovih nog."

Tako kot tekmovalci v ekipnih športih tudi v kolesarstvu moštveni kolegi bodrijo drug drugega in si dajejo nasvete za čim boljšo uvrstitev. To se je pokazalo tudi lani, ko je Roglič zaželel vse najboljše Jonasu Vingegaardu na Touru. Povsem naravno je, da je tako, če z nekom skupaj treniraš in nosiš barve iste ekipe, ki te plačuje.

Rožnata majica zelo velik izziv, a verjame

Almeida je od rožnate majice torej oddaljen 18 sekund. Kako jo je nositi, dobro ve. Z njo pa še ni prikolesaril na cilj Gira. Leta 2020 jo je imel na sebi kar štirinajst dni, na koncu pa je slavo požel Tao Geoghegan Hart.

Belo majico za najboljšega mladega kolesarja že ima na svojih plečih, zanima ga rožnata za najboljšega v skupnem seštevku. Foto: Reuters

Zaveda se, da ima dobro priložnost, da morda letos naredi ta korak proti slavi. Skupaj s Thomasom sta v torkovi etapi Rogliču odščipnila sekunde, novi priložnosti za favorite pred sobotnim kronometrom na Svete Višarje pa bosta v četrtek in petek, ko sta na sporedu novi težki gorski preizkušnji, zlasti petkova na Tre Cime di Lavaredo bo peklenska.

"V prvih dveh tednih ni bilo veliko priložnosti, da bi kdo naredil razliko, saj je vreme odigralo svojo vlogo. Prav tako zaradi bolezni. Jay Vine je bil bolan, sam sem bil bolan. V torek je bil prvi dan, ko smo lahko nekaj naredili, in to sem zgrabil z obema rokama," je dejal.

Ko so ga na koncu vprašali, ali lahko osvoji Giro, je sprva malce pomislil, nato pa odgovoril: "Ne bo lahko proti Rogliču in Thomasu. Zelo velik, velik izziv je to, a verjamem."