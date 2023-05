Na prvi zahtevnejši etapi v zadnjem tednu 106. Dirke po Italiji je slovenski adut Primož Roglič nekoliko presenetljivo izgubil spopad z najresnejšima tekmecema za skupno zmago, Portugalcem Joaom Almeido in Geraintom Thomasom. Kolesarski svet je pričakoval Zasavčev napad, zdaj pa slovenski as za 29 sekund zaostaja za novim vodilnim na dirki, Thomasom.

"Na to nismo računali, ampak je, kar je," je takoj po naporni 16. etapi povedal športni direktor Rogličeve ekipe Jumbo-Visma Marc Reef. Triintridesetletni Kisovčan je v cilj 203 kilometre dolge etape prišel kot tretji, 25 sekund za zmagovalcem Almeido (UAE Emirates) in drugouvrščenim Valižanom Thomasom (Ineos Grenadiers).

Veliko je še v igri

"Primožev zaostanek je zdaj 29 sekund, v naslednjih dveh težkih dnevih, v četrtek in petek, je še veliko v igri," je še povedal Reef, zadovoljen z delom Rogličevega pomembnega pomočnika, Američana Seppa Kussa, v koncu etape, ki se je končala z brutalnim vzponom na Monte Bondone. "Sepp je opravil odlično delo, brez njega bi bil zaostanek še večji, je bil pa tudi Primož v zadnjem kilometru močan in je dobro omejil škodo."

Kuss je v začetku današnje etape celo padel, a k sreči ni staknil poškodb, Roglič pa je na zaključnem vzponu pokazal, da je ranljiv. Še vedno čuti posledice padca v enajsti etapi Gira. "Še vedno okrevam, ampak je v redu. Zagotovo si želiš biti stoodstoten, ampak še naprej sem tu na dirki," se ne predaja slovenski šampion.

Zdaj ga čaka zahtevno delo do konca dirke, jutri se mu bo najbrž prilegel nekoliko manj zahteven dan na kolesu, ko bodo imela na ravninski etapi delo predvsem sprinterska moštva, že v četrtek pa se zanj začenja garanje. Na treh zaporednih napornih "plezalnih" etapah bo imel priložnost izničiti zaostanek za Thomasom in Almeido, če pa njegova forma res peša, pa bo to čas, ko lahko tudi ogromno izgubi.

Ineos še bolj oslabljen

Jumbo-Visma ostaja edina ekipa s popolno zasedbo na dirki, številne je zdesetkal novi koronavirus – Evenepoelov Soudal – QuickStep ima le še dva kolesarja –, druge so načeli padci. Tudi Thomas je v Ineosu danes izgubil še enega izjemno pomembnega pomočnika v gorskih etapah, Rusa s francoskim potnim listom Pavla Sivakova. Ta je danes odstopil zaradi težav, ki so se mu vlekle vse od padca v 11. etapi, v kateri se je huje poškodoval tudi njegov moštveni kolega Tao Geoghegan Hart.

Geraint Thomas je spet v rožnatem. Foto: Reuters

Danes je Thomas pazil predvsem na Rogliča, Almeida pa ga z napadom ni presenetil. "Vedno je velik tekmec in danes je pokazal, kako močan je. Ima tudi izjemno močno ekipo, a to ni nobeno presenečenje," je po etapi povedal 36-letni Britanec, novi vodilni v skupnem seštevku, ki bi z morebitno zmago na letošnjem Giru postal najstarejši zmagovalec rožnate pentlje v zgodovini.

Obžaluje le, da mu ni uspelo slaviti še etapne zmage. "Te bi bil seveda vesel, ampak sva z Joaom morala sodelovati. Nisva si smela privoščiti igric, ko je bil za nama Roglič. Almeida je na žalost dobil ciljni sprint, ampak je vseeno lepo spet obleči rožnato majico."

Joao Almeida je junak 16. etape Gira. Foto: Reuters

Almeida pogleduje proti rožnati majici

Almeida pa je bil ob koncu dneva izjemno močan, njegovi moštveni kolegi so s strupenim tempom zdesetkali skupino favoritov, po prvi letošnji zmagi pa so 24-letnemu Portugalcu zrasli apetiti. "V zadnjih štirih letih sem bil večkrat zelo blizu, zdaj pa končno imam etapno zmago. Izjemno vesel sem, izpolnile so se mi sanje," je bil vesel po etapi, zdaj pogleduje še proti rožnati majici, od katere ga loči le 18 sekund. "Vedno si bo želel še več. Če se bom počutil dobro, potem bom napadel. V vsakem primeru se bom boril do konca," obljublja najboljši mladi kolesar na letošnjem Giru.

