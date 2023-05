"Ta Giro bo prej ali slej eksplodiral"

Največji favoriti za zmago na letošnji Dirki po Italiji so se tudi ob koncu drugega tedna dirkanja potuhnili, tako na vrhu skupne razvrstitve pred drugim in zadnjim prostim dnevom ni prišlo do sprememb. Primož Roglič ostaja tretji z dvema sekundama zaostanka za Britancem Geraintom Thomasom, v rožnatem pa je še naprej Francoz Bruno Armirail. A kmalu bo "Giro eksplodiral," pravi Valižan Thomas.

"Ta dirka bo kmalu eksplodirala in le upam, da bom takrat na pravi strani," je po nedeljski 15. etapi Gira povedal Valižan Geraint Thomas iz moštva Ineos Grenadiers. Ta je po deseti etapi že oblekel rožnato majico vodilnega, pa jo po 13. predal Brunu Armirailu iz moštva Groupama – FDJ. Za zdaj je povsem zadovoljen z taktičnimi igricami in nadzorovanje dirke prepušča francoskemu tekmecu.

Veteranu stanje ustreza

"Za zdaj je to igra čakanja, toda v zadnjem tednu se bo z vsemi gorskimi cilji in predvsem gorskim kronometrom še prekleto veliko dogajalo," pravi izkušeni veteran, zmagovalec Dirke po Franciji leta 2018. "Trenutno mi to stanje povsem ustreza. Iskreno povedano, sem na Giro prišel s ciljem omejevati škodo v prvih dveh tednih in upanjem, da bom imel dovolj močne noge za dober zaključek. Upam, da mi bo v zadnjem tednu uspelo kaj narediti," je še pojasnil 36-letni Britanec.

V vlogi enega glavnih favoritov za zmago se je znašel po šokantnem odstopu obolelega Belgijca Remca Evenepoela prejšnjo nedeljo, po padcu moštvenega kolega Taa Geoghegana Harta pa je ostal eden glavnih konkurentov Primoža Rogliča. Slovenski zveznik moštva Jumbo-Visma je še posebej pasiven na letošnjem Giru, a glede na vse težave, ki jih je imel v zadnjih letih, to ne preseneča.

Rogličeva neaktivnost preseneča

Roglič dirka preudarno in ves čas preži v ozadju, cel svet pa pričakuje njegov napad. Tudi Thomasa preseneča Zasavčeva mirnost. "Mogoče je osvojil lekcijo na njegovem zadnjem Giru, ki ga je začel silovito, pa potem omagal v zadnjem tednu. Morda nekoliko čuti posledice padca. To je vsekakor vprašanje zanj," o Rogliču razmišlja Thomas. Zaveda pa se tudi, da Roglič ni edina nevarnost, vodilni trojici je nevarno blizu še Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates), ki zagotovo tudi čaka na svojo priložnost.

Rogličeva pasivnost Valižana preseneča. Foto: Guliverimage

Športni direktor Ineosa Matteo Tosatto pa je prepričan, da na eksplozijo, ki jo je omenjal Thomas, ne bo treba čakati dolgo. "Prej ali slej bo kdo napadel. Mislim, da se bo bitka za skupno zmago končno začela v torek na vzponu na Monte Bondone," je Italijan povedal za Cyclingnews. "Vsi čakajo zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Kapetani se bojijo, da bi na klancih ostali brez pomočnikov. Pomemben faktor je vreme. Glavno pa je to, da se vsi zelo dobro zavedajo, kako izjemno naporen bo zadnji teden dirke," je še povedal in dodal: "Le še malo moramo počakati na eksplozijo Gira in prepričan sem, da čakanje ne bo zaman."

Danes je na 106. Dirki po Italiji prost dan, v torek pa je že na sporedu zahtevna gorska preizkušnja s ciljem na Monte Bondone. V sredo je na sporedu ravninska etapa, po njej pa trojček naslednjih gorskih, s sobotnim vrhuncem, kronometrom na Svete Višarje. Če ne prej, bo zmagovalec letošnje rožnate pentlje znan takrat, v nedeljo se bo namreč Giro zaključil z ravninsko "parado šampionov" v Rim.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: