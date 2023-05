Pri Rogličevem tekmecu so se namenoma odločili za takšno taktiko

Po sobotnem deževnem dnevu je vseeno posijalo sonce v ekipi Groupama-FDJ, potem ko je Bruno Armirail oblekel rožnato majico in postal četrti lastnik prestižnega kosa oblačila na letošnjem Giru. Pri Ineos Grenadiers so se zavestno odločili, da majico vodilnega prepustijo in s tem namenijo svojemu adutu Geraintu Thomasu nekaj dodatnega počitka. Slovenski šampion Primož Roglič je z osrednjimi tekmeci za skupno zmago prikolesaril na cilj in ima misli že usmerjene proti nepredvidljivi nedeljski etapi.

Letošnji Giro ne prizanaša kolesarjem. Tudi v 14. etapi jih je dež dodobra pral, povrhu vsega pa so kolesarjem ponagajale tudi nižje temperature. Zlasti na prelazu Simplon in predvsem spustu z njega. Takrat je bila kar 29 članska ubežna skupina dodobra v ospredju, njihov naskok pa se je vse do cilja stopnjeval. Veliko veselje Bruna Armiraila, ki ni pričakoval, da bo oblekel rožnato majico. Foto: Reuters

V samem zaključku se je le-ta razbila na več delov. Zanimivo je bilo predvsem gledati, kako bodo kolesarji vrteli pedala v skupini, v kateri je bil Bruno Armirail (Groupama-FDJ). Pred začetkom dneva je v skupnem seštevku za vodilnim Geraintom Thomasom zaostajal 18:36. Med vsemi ubežniki mu je bil daleč najbližje. In ko se je prednost glavnine začela povečevati in bila že pri številki 15, se je začelo pojavljati vprašanje, ali bo po koncu tekmovalnega dne prišel na vrsto njegov čas, da kot četrti na letošnjem Giru obleče rožnato majico – pred njim so jo Remco Evenepoel, Andreas Leknessund in Geraint Thomas.

Armirail: Sanjam

Na koncu je v cilj prikolesaril s 53 sekundami zaostanka za zmagovalcem Nicom Denzom (Bora -hansgrohe), ki je po zmagi v 12. etapi dodal novo na letošnjem Giru: "Dobro sem se počutil in že od začetka sem imel dobro priložnost, da se priključim begu. Izkoristil sem jo. Na zaključnem razgibanem delu so bili nato napadi. Dobro sem se počutil in sem sledil. Na vse ali nič je šlo. Iskal sem priključek trem ubežnikom. Nisem želel biti četrti, zato sem priključil. Ko je Bettiol v šprintu skočil, sem šel za njim in na polno do cilja," je v cilju razlagal zmagovalec dneva Denz.

Nico Denz je v treh dneh prikolesaril do druge etapne zmage na Giru. Foto: Reuters

Vse bolj pa je postajalo jasno, da bodo pri Ineos Greanadiers prepustili rožnato majico in to se je tudi zgodilo. Glavnina, v kateri je bil tudi naš Primož Roglič (Jumbo-Visma), je v cilj prikolesarila z zaostankom 21 minut in 11 sekund.

"Gledal sem na etapno zmago. Nisem si predstavljal, da bom oblekel rožnato majico. Neverjetno je. V četrti etapi sem skušal in mi ni uspelo. Čarobno je. Na koncu je zame postajala realnost, da bi lahko oblekel rožnato majico. Trpel sem. Za ekipo je super. Thibaut Pinot je bil včeraj drugi, jaz sem danes prevzel rožnato majico. Sanjam," je bil presrečen Armirail, ki je postal prvi Francoz v tem tisočletju, ki je oblekel rožnato majico vodilnega na Giru.

V britanskem moštvu namenoma prepustili rožnato majico

V skupnem seštevku ima 1:41 prednosti pred Thomasom in dve sekundi več od Rogliča, za katerim Joao Almeida (UAE Emirates) zaostaja 20 sekund.

Primož Roglič je v soboto prikolesaril na cilj skupaj z vsemi favoriti za končno zmago. Foto: Guliverimage

"Danes je bil čas za beg. Perfektna situacija za nas je bila, da prepustimo majico. Sranje od vremena je bilo, zato je bilo dobrodošlo, da prihranimo nekaj energije in smo vozili bolj konzervativno. Sploh pred zadnjim tednom in nedeljsko etapo, ki je pomembna," je po koncu dneva v pogovoru za Eurosport sprva dejal športni direktor Ineos Grenadiers Matteo Tosatto.

O tem, ali so se že pred etapo pogovarjali o tej nameri, da prepustijo rožnato majico, je pristavil: "Smo se. Za nas je najbolj pomembno, da se spočijemo, dobro naspimo pred nedeljsko etapo. Da je Armrail vzel rožnato majico je za nas perfekten položaj. Počitek je pomemben. Ne smemo izgubljati preveč energije in tvegati. Spanec je pomemben, prav tako prehrana in pijača. Zaradi takšnega vremena, kot smo ga imeli v zadnjem tednu, je zelo pomembno privarčevati energijo. Mraz namreč povzroča, da kolesarji izgubijo dodatno energijo."

Roglič še čuti posledice sredinega padca

In kako je dan preživel Primož Roglič? Pred začetkom sobotne etape je moštveni kolega pri Jumbo-Vismi Keon Bouwman dal vedeti, da Slovenec še vedno čuti posledice sredinega padca, a nima velikih bolečin. "Morda na TV ni bil videti težak padec, vendar je Primož res močno padel na bok. Nima sicer velikih bolečin, a je še vedno prisotno nelagodje," je na štartu sobotnega dne dejal Nizozemec.

Kakšen načrt ima Rogla za nedeljsko nepredvidljivo etapo? Foto: Gian Mattia D'Alberto/LaPresse/Sipa USA via Reuters Connect

Pravi rock'n'roll se na Giru šele začenja. Najprej v nedeljo z etapo, ki bo nekoliko spominjala na prestižni spomenik Dirko po Lombardiji, v zadnjem tednu Dirke po Italiji pa čakajo kolesarje izjemno težke gorske preizkušnje in še kronometer na Višarje, kjer lahko pričakujemo ogromno slovenskih navijačev.

Rezultati po 14. etapi

