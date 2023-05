Roglič naredil test, športni direktor Jumbo-Visme vesel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dogajanje med favoriti za skupno zmago v 15. etapi Gira ni eskaliralo v večje razsežnosti. Vsi se zavedajo, kaj jih čaka zadnji teden Dirke po Italiji. Glavnino pozornosti jemljeta Primož Roglič in Geraint Thomas, vendar bodo tudi drugi iskali svojo priložnost. Eden zmed takšnih je Joao Almeida, ki se odlično počuti na kolesu in si priznava, da je letos morda zanj celo najboljša priložnost za skupno zmago. Ta je že od vsega začetka v mislih slovenskega šampiona. Športni direktor Jumbo-Visme je bil na cilju nedeljskega dne v Bergamu vesel, da je Rogla v dobri formi, kar ga navdihuje pred peklenskim zadnjim tednom, kjer bo naš kolesar potreboval podporo vseh v ekipi, podporo družine in jasno tudi slovenskih navijačev, ki bodo verjetno zapolnili traso sobotnega kronometra iz Trbiža do Svetih Višarij.

Mini Lombardija, kot so poimenovali 15. etapo Dirke po Italiji, je postregla z novim begom velike skupine kolesarjev, ki pa se je dokončno razbila na zadnjem kategoriziranem vzponu Roncola Alta.

Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Ben Healy (EF Education-EasyPost) in Marco Frigo (Israel-Premier Tech) so složno prikolesarili v Bergamo, čeprav je bilo videti, da je Frigo na zaključnem gorskem cilju dokončno izgubil stik, a se je z drznim spustom vrnil v igro za dnevni prestiž.

Brandon McNulty se je veselil prve zmage na tritedenskih dirkah. Foto: Reuters

Spet je izpadel na nekategoriziranem klancu v Bergamu tik pred ciljem, kjer sta se mu McNulty in Healy odpeljala. V zaključku se je začel taktičen boj, v katerega se je vnovič vključil že odpisani Frigo, ki se je v ciljni ravnini sprva katapultiral mimo obeh. A sta mu sledila in na meniju je bil ciljni šprint, v katerem je imel največ moči McNulty: "Na zadnjem vzponu sem poskušal solo, vendar je bil Ben Healy zelo močan. Na srečo sem mu lahko sledil. Po vzponu smo se lahko igrali igrico na ravnem. V zadnjem kilometru sem vedel, da prihaja Frigo, kar je bilo zame idealno, saj sem lahko izkoristil njegovo zavetrje in 250 metrov pred koncem šel po zmago," je dejal McNulty.

Zanj je bila to prva zmaga na tritedenskih dirkah, kar ga je zelo osrečilo: "Med kronometrom sem zbolel in nisem vedel, kako si bom od vsega opomogel, zato sem zelo vesel. V Italiji smo zaradi dobre uvrstitve v skupnem seštevku in tudi zaradi etapne zmage. Zdaj, ko mi jo je uspelo doseči, se lahko popolnoma osredotočim na Joaovo (Joao Almeida, op. a.) uvrstitev. Upam, da se bo lahko še povzpel na razpredelnici, saj je videti res dobro."

Roglič preizkusil favorite

Ko so junaki dneva čakali v cilju, je bila pred skupino z rožnato majico še zaključni kratek vzpon Colle Aperto pred številčnim avditorijem v Bergamu. Primož Roglič (Jumbo-Vusma) je skočil in naredil selekcijo. Nato je poizkušal še Almeida, ki za našim šampionom v skupnem seštevku zaostaja 20 sekund. Sledil je tudi Geraint Thomas (Ineos Greandiers), ki je v soboto prepustil majico Brunu Armirailu (Groupama-FDJ), pred slovenskim kolesarjem pa ima dve sekundi prednosti.

Primož Roglič je po besedah športnega direktorja Jumbo-Visme dobro pripravljen. Napadel je v nedeljo v zaključku v Bergamu, vendar je bil klanec po besedah direktorja nekoliko prekratek, da bi se naredila selekcija pri favoritih. Foto: Guliverimage

"V Bergamu smo poizkusili, kakšno je kaj razmerje. Ekipa Groupama-FDJ je dobro nadzirala potek dogodkov, zato se je vse preselilo na zadnji klanec. Videlo se je, da so kandidati za skupno zmago približno enako razpoloženi. Prekratek klanec je bil, da bi se lahko naredila razlika. Dobro smo opravili z dnevom," je bil po koncu nedelje zadovoljen športnik direktor Jumbo-Visme Mark Reef.

Športni direktor Jumbo-Visme zadovoljen s Primoževo formo, ki bo imel polno podporo

Kot je izpostavil, je bilo dobrodošlo, da Primož ni porabljal preveč energije, saj najboljše čaka peklenski zadnji teden, v katerem bodo kar tri izjemno težke gorske etape in v soboto še gorski kronometer iz Trbiža na Svete Višarje, kjer bo imel Roglič izdatno slovensko podporo. Zato pa jo ima že zdaj na trasi Gira, na kateri ga spremlja žena Lora z obema otrokoma, s katerima je bila tudi na cilju v Bergamu.

"Ni nam bilo treba porabljati veliko energije. A je bilo treba ostati zdrav v teh težkih vremenskih razmerah, ki so bile pretekle dni. K sreči lahko z osmimi kolesarji optimistično zremo proti zadnjemu tednu. V strmih klancih smo vzeli nekaj iniciative in Primož je takoj pokazal, da je v dobri formi. Zadovoljni smo in čakamo na pravi trenutek za napad," je še dejal Reef, ki je vesel, da bo imel njihov glavni adut za skupno zmago polno podporo moštvenih kolegov.

Rožnati Armirail užival v rožnatih barvah

Vodilni Armirail napadu favoritov za skupno zmago na Giru ni mogel slediti in je na koncu izgubil 33 sekund, a še vedno zadržal rožnato majico na svojih plečih. Do srede jo bo zagotovo nosil, vendar je pričakovati, da jo bo v torek po prostem ponedeljku izgubil, saj bo na sporedu težka gorska preizkušnja.

Bruno Armirail je v nedeljo izgubil nekaj sekund, vendar je še uspel zadržati rožnato majico. Najverjetneje le do torkove gorske etape. Foto: Reuters

"V nedeljski etapi smo nadzirali dogajanje. Fantje so opravili izjemno delo. Nekaj časa sem na koncu izgubil, vendar nič ne de. Vsi smo dali vse od sebe. Vesel sem. Upam, da mi bo uspelo nekoliko dalj časa zadržati majico, čeprav se zavedam, da bo težko. V užitek mi je bilo kolesariti v rožnati majici. Kurjo polt sem imel ves dan. Zaradi vsega sem bil čustven na kolesu. Užival vsem. Vzdušje ob progi je bilo izjemno, vse v rožnati barvi," je bil vesel Armirail, prvi Francoz v tem tisočletju, ki je oblečen v prestižno rožnato majico.

Almeida ni v središču pozornosti, a …

Medijska pozornost se v večini usmerja v Rogliča in Thomasa, a so v ozadju kolesarji, ki čakajo na svojo priložnost. Zlasti Almeida je videti, da bi lahko izkoristil kakšno težavo dvojice. "V dobri formi sem, vendar težki dnevi na kolesu šele prihajajo, čeprav zame dobro kaže. Za Rogličem ima torej dve, za Thomasom 22 sekund zaostanka: "Roglič in Thomas sta videti močna. Če ne bo zmagal kdo izmed njiju, bo veliko presenečenje. Morda je letos res moja najboljša priložnost osvojiti Giro. Še naprej se bom boril in stal na trdnih tleh," je dejal Almeida, ki je bil leta 2020 četrti na Giru, leto pozneje šesti.

Joao Almeida ni v središču pozornosti, a bo v zadnjem tednu zelo nevaren za Primoža Rogliča v boju za skupno zmago na Giru. Foto: Guliverimage

Po ponedeljkovem dnevu počitka bodo morali kolesarji nemudoma na nov težak teren. Čaka jih približno pet tisoč višinskih metrov, kar jim bo predstavljalo novo veliko oviro, cilj pa bo na Monte Bondone, na katerem bo na nekaterih težjih odsekih priložnost za skok. V četrtek bo prav tako nekaj priložnost, brutalna etapa pa se obeta v petek s ciljem na Tre Cime di Lavaredo. A vožnje navkreber tisti dan še ne bo konec. V soboto bo zadnjo selekcijo in morebitnega zmagovalca določil kronometer s ciljem na Svetih Višarjah.

Skratka, pester teden se obeta, a najprej ponedeljkov dan za počitek.

Rezultati po 15. etapi

