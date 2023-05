Tik tak, tik tak …

Tako nekako bi lahko na kratko opisali stanje na Dirki po Italiji, če gledamo skozi prizmo favoritov za končno zmago. Vprašanje časa je, kdaj se bo vnel tisti pravi boj za najboljšega na Apeninskem polotoku. Veliko se je spremenilo, ko je dirko zapustil Remco Evenepoel, sicer bi najverjetneje že prej videli napade. Tisti, ki bi radi rožnato majico oblekli v Rimu, se za zdaj še "spogledujejo" in so se nekako navzeli nekdaj znamenitega italijanskega načina igranja nogometa, ki je slišal na ime catenaccio.

Do vstopa v zadnji teden smo spremljali taktičen, šahovski boj med kandidati za končno zmago na Giru. Že pred začetkom so vsi v en glas izpostavljali, da se bo vse odločalo v zadnjem tednu, v katerem so na sporedu izredno težke etape.

Za zdaj pravega spopada velikanov še nismo dočakali. Favoriti so se med seboj udarili praktično le na dveh kronometrih in nekoliko v osmi etapi, v kateri je Primož Roglič skupaj z Geraintom Thomasom ter Taom Geogheganom Hartom odščipnil 14 sekund Remcu Evenepoelu. Zadnjih dveh na Giru ni več. In odhod mladega Belgijca zaradi okužbe s koronavirusom je s taktičnega vidika veliko spremenil. Takrat sta se lahko Roglič in Thomas, ki sta imela zaostanek, nekoliko povlekla nazaj, sicer bi lahko že prej morda imeli na meniju kakšno akcijo.

Z vidika favoritov pravega boja torej še ni bilo, zato pa ga lahko pričakujemo v zadnjem tednu. Vsaj želijo si ga ljubitelji kolesarstva, kajti z vidika lova za rožnato za zdaj ni bilo tistega pravega neizprosnega boja.

Rezultati pred 16. etapo

Prihajajo bolj strmi klanci

Priložnosti, ki omogočijo kolesarju, da pridobi dragocen čas, bo več kot dovolj. Morda tudi zaradi peklenskega zadnjega tedna nismo videli nepotrebnih napadov in so kolesarji varčevali z močmi. In zato je bilo videti nekoliko dolgočasno.

Pri Ineos Grenadiers je favorit Geraint Thomas. Foto: Guliverimage

A je nagrada velika in taktika igra pomembno vlogo. Za zdaj so se favoriti na italijanskih tleh navzeli nekdaj znamenitega načina igranja nogometa italijanske izbrane vrste, ki se je imenoval catenaccio in je imel poudarek na obrambi. Nekdaj je bilo za naše zahodne sosede prav tako značilno, da so v ospredje prihajali v drugem delu večjih tekmovanj. In nič drugače ne bo pri kolesarjih, ki jih zanima večna slava na Giru.

Ura tiktaka in morda bomo že v torek priča kakšnemu napadu. Približno pet tisoč višinskih metrov bodo kolesarji naredili na 203 kilometrov dolgi preizkušnji do ciljnega vzpona na Monte Bondone. Res je tudi, da v prvih dveh tednih tistih pravih strmih vzponov ni bilo, zdaj pa prihajajo na vrsto. V torek vsi gorski cilji prinašajo težko vožnjo navkreber, tudi Monte Bondone, ki ima predznak I. kategorije.

Četrtek, petek in sobota bodo ključni

Po krajšem sredinem "počitku" bo konec zabave. Četrtek, petek in sobota bodo peklenski. Čeprav četrtkova trasa ni kategorizirana kot gorska, bo imela izjemno zanimiv konec. V zadnjih štiridesetih kilometrih bodo trije gorski cilji. Prvi Forcella Cibiana (9,6 km/7,8-odstotni povprečni naklon). Po spustu se bodo takoj začeli vzpenjati na Coi (5 km/9,8-odstotni naklon) s predznakom II. kategorije. Končni del vzpona na Coi bo izjemno težak in bo predstavljal priložnost za napad. Po zelo kratki vožnji navzdol bo sledil še sklepni vzpon na Val di Zoldo v dolžini 2,7 kilometra in s povprečnim naklonom 6,4 odstotka.

Prerez 19. etape Dirke po Italiji. Foto: RCS Sport

Pravi pekel bo zadnja gorska etapa. V petek kolesarje čaka pot od Longaroneja do Tre Cime Lavaredo (Trije vrhovi Lavareda) nad jezerom Misurina. Na 183 kilometrov dolgi trasi bo pet kategoriziranih vzponov. Uvodoma se bodo dolgo vzpenjali na Passo Campolongo. Naslednji v vrsti bo Passo Valparola (14,1 km/5,6-odstotni naklon). Vzpon na gorski cilj Passo Giau bo dolg 9,9 kilometra z 9,3-odstotnim povprečnim naklonom. Predzadnji test bo predstavljal Passo Tre Croci v dolžini 7,9 kilometra in s 7,2-odstotnim povprečnim naklonom, nanj pa se bodo povzpeli iz mesta Cortina d'Ampezo, ki bo leta 2026 skupaj z Milanom gostila zimske olimpijske igre.

Do Rima bodo trpeli

Povsem za konec se bodo kolesarji začeli vzpenjati na Tre Cime di Lavereda. Uvodoma jih čaka vzpon do jezera Misurina, kjer jih bodo čakali lepi razgledi. A se najverjetneje ne bodo preveč razgledovali, saj bodo osredotočeni na dirkanje. Takoj se bodo vzpeli do Laga d'Antorno v dolžini 1,4 kilometra in s povprečnim 10,6-odstotnim naklonom. Vzpon na Tri vrhove Lavareda (Tre Cime di Lavaredo) je dolg 7,2 kilometra in ima 7,6-odstotni povprečni naklon. Brutalni bodo zadnji štirje kilometri, na katerih se bo povprečni naklon podvojil, najtežji del pa bo imel več kot 18-odstotni naklon.

Roglič bi rad prestižni pokal v nedeljo dvignil visoko v zrak. Foto: Guliverimage

Tisti, ki bo imel ta dan odlične noge, bo lahko ogromno pridobil. In nasprotno, tisti, ki bo naletel na zid, bo lahko veliko izgubil. Ravno s tega vidika so morda kolesarji varčevali z močmi v prvih dveh tednih, ker se zavedajo, kaj prinaša zadnji.

A po petku Gira še ne bo konec. Favoriti bodo imeli zadnji boj pred nedeljsko vožnjo do Rima od Trbiža do Svetih Višarij. Čakal jih bo posamični kronometer v dolžini 18,6 kilometra. Rogliča in družbo čaka sklepni vzpon v dolžini 7,3 kilometra in s kar 12,3-odstotnim naklonom. Najtežji del bo v prvih petih kilometrih, kjer se bo cesta povprečno dvignila za 15 odstotkov.

Naklonine bodo v zadnjem tednu torej povsem drugačne, kot so jih bili vajeni kolesarji v prvih dveh tednih, zato lahko pričakujemo tudi drugačen pristop kandidatov za končno zmago. Bo že torek prinesel kakšen pretres ali bodo spet taktično čakali na četrtkovo, petkovo in sobotno etapo?