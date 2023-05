"Najboljši bodo morali dati karte na mizo in pokazati, koliko je kdo vreden"

"Pač je, kar je. Ni pa to najboljše za kolesarstvo, zagotovo. Dirkanje ni zanimivo," je v oceni prvih dveh tednov letošnje Dirke po Italiji številnim kritikom prikimal tudi naš nekdanji kolesarski profesionalec Jure Golčer . A kot navijač slovenskega aduta na dirki Primoža Rogliča tudi sam upa in pričakuje, da se bo v naslednjih dneh dirka razživela. "Mislim, da bo konec tega Gira zelo zanimiv za Slovence," pravi Mariborčan.

V prvih 15 etapah letošnjega Gira še ni bilo pravega spopada glavnih favoritov za skupno zmago, morda z izjemo dveh kronometrov in delno osme etape, v kateri je slovenski adut na dirki Primož Roglič za 14 sekund pobegnil tedaj največjemu tekmecu Remcu Evenepoelu. Sicer so se favoriti bolj ali manj potuhnili.

"Da, res je bilo bolj malo dogajanja, sploh med kandidati za skupno razvrstitev, so pa zato imeli več možnosti ubežniki. Ti so malo bolj prišli na svoj račun. Imeli so tudi precej slabega vremena, zato je bilo tudi veliko padcev," meni Jure Golčer, ki je v profesionalni karieri dvakrat vozil na Dirki po Italiji.

"Roglič se očitno počuti dovolj močnega, da lahko čaka na zaključek"

Jure Golčer meni, da Roglič ne bo čakal do sobote. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nekaj padcev je bilo tudi zaradi nervoze v pelotonu, kar je po njegovem mnenju tudi posledica tega, da je na največjih dirkah vse več mladih kolesarjev. "V pro tour prihajajo vedno mlajši kolesarji. Ti so se včasih kalili na manjših dirkah, zdaj pa že skoraj mladinci vozijo na največjih dirkah. Seveda bi se vsi radi dokazovali, v pelotonu pa tako ni več neke hierarhije in se dogaja več padcev. To pa ni ravno najboljša reklama za kolesarstvo."

Na vrhu skupne razvrstitve so zdaj trije bolj izkušeni asi, vodilni Francoz Bruno Armirail ima 29 let, za njim sta prava veterana, 36-letni Britanec Geraint Thomas in prekaljeni 33-letni Slovenec Roglič. Je bila tudi zato dirka malce bolj umirjena? "Morda, predvsem pa je odstopilo kar nekaj kandidatov za skupno zmago, ob Remcu še Aleksandr Vlasov in Tao Geoghegan Hart. Ineosu ustreza, da ima nekdo drug majico, da jim ni treba vleči, Roglič se očitno počuti dovolj močnega – in to tudi je –, da lahko čaka na zaključek. Pač je, kar je. Ni pa to najboljše za kolesarstvo, zagotovo. Tudi gledanost je manjša, dirkanje ni zanimivo. Če ne bi bilo slabega vremena, bi bilo še bolj dolgočasno."

Bi bilo z Evenepoelom bolj pestro?

Bi bilo dirkanje kaj bolj razburljivo, če bi bil na Giru še Belgijec Evenepoel, predstavnik novega vala kolesarjev, ki kot tudi naš Tadej Pogačar niso pripravljeni samo čakati in braniti? "Zagotovo bi ga poskušali preostali napadati, zavedali bi se, da je na koncu kronometer, v katerem je on dober. Četudi je gorski. Nekaj bi poskušali. Morda bi tudi sam poskušal povečati prednost, če bi bil dovolj dober. Ampak o tem malce dvomim, saj je bil v top formi že dva tedna pred Girom, ko je zmagal na največji enodnevni dirki. Na prvem kronometru na Giru je šokiral vse, tudi kolesarje, preostali pa so morda formo zastavili malo drugače."

Kakšen Giro bi spremljali, če Remco Evenepoel ne bi odstopil že po prvem tednu dirke? Foto: Reuters

Konec tega Gira bo zelo zanimiv za Slovence

Tudi Roglič je bil nekdaj manj preudaren, odličen v začetku dirk, v vrhunski formi, v zadnjem tednu pa je malce popustil, še poudarja Golčer, ki je opazil, da je Zasavec na letošnji rožnati pentlji drugačen, kot smo ga vajeni. "Očitno se je drugače lotil priprav na dirko in bo najmočnejši v zadnjem tednu, takrat, ko je to najpomembnejše. Očitno se je skozi kariero nekaj naučil. Prepogosto je bil dober, najboljši na dirki, pa se mu je nato kaj zgodilo, je imel slab dan ali kaj podobnega, in to ob najbolj nepravem času. Zdaj pa … Bomo videli, za zdaj se zdi zelo suveren, tudi z močmi ne razsipava, kjer to ni potrebno, ob sebi ima kar dobro ekipo in mislim, da bo konec tega Gira zelo zanimiv za Slovence."

Koliko moči je ostalo britanskemu veteranu Geraintu Thomasu? Foto: Reuters Če največja favorita Thomasa in Rogliča še razume, da sta v prvih dveh tednih varčevala z močmi, je vseeno pogrešal kakšno akcijo kolesarjev, ki ne spadajo v najožji krog favoritov. Ti so zamudili svojo priložnost, očitno niso imeli moči za napad, kar pomeni, da je krog kandidatov za skupno zmago ozek, še razmišlja naš sogovornik.

Kdo bo napadal?

Od koga torej lahko pričakujemo bolj agresivno dirkanje v zadnjem tednu? "Geraint ima zagotovo možnosti, saj je že osvojil Tour. Pa tako dobrega ga nismo videli že od tistega leta 2018. Ima izkušnje, ob sebi tudi še vedno močno ekipo, čeprav so imeli nekaj težav. Za skupno zmago pa morda … Jaz ga ne bi izbral. Tu je še Joao Almeida, ki je nekoliko slabše začel, kot sem pričakoval, zdaj pa se mi zdi, da je vedno boljši. On je precej nevaren, ker je dober tudi v kronometru, vsekakor ga ne bi odpisal. Preostali so predaleč, pa tudi niso pokazali, da bi bili dovolj močni. Za skupno zmago zagotovo ne."

"Vsaka rana, vsak udarec pusti posledice, četudi majhne"

Kot glavni favorit tako ostane Primož Roglič. Tudi slovenski šampion se ni povsem izognil težavam, nekajkrat je padel, a k sreči ni bilo nič hujšega. "Da, Primoževi padci tokrat niso bili videti prav hudi, vemo, da je navajen precej hujših, in verjamem, da bo pripravljen za zadnji teden," meni Golčer, a opozarja, da vsak padec na tako naporni dirki vseeno pusti posledice. "Padci pa zagotovo niso prijetni, tudi če ni nič hujšega. Vsaka rana, vsak udarec pusti posledice, četudi majhne. Morda le malce drugače sediš na kolesu, kakšen dan slabše spiš in vse te malenkosti se skozi etape kopičijo. Že brez padcev se kopiči utrujenost, včasih se pojavijo kakšne želodčne težave, ampak najboljše ekipe, kot je Rogličeva Jumbo-Visma, imajo dandanes za vse to odlično poskrbljeno in večjih težav ne bi smele imeti."

"Primoževi padci tokrat niso bili videti prav hudi, vemo, da je navajen precej hujših, in verjamem, da bo pripravljen za zadnji teden." Foto: Marco Alpozzi/LaPresse/Sipa USA via Reuters Connect

Bitka za končno zmago na 106. Giru se torej ta teden začenja zares, že torkova etapa z zaključnim vzponom na Monte Bondone lahko premeša vrstni red pri vrhu skupne razvrstitve. Bo napadel Rogliča ali ga bomo morali čakati do sobote, ko bo na vrsti spektakularen gorski kronometer na Višarje? "Mislim, da bi lahko že prej kaj pokazal, petkova etapa na Tre Cime je na primer že dovolj zahtevna zanj. Pa tudi če ne bo napadel sam, bo najbrž moral odgovoriti na kakšen napad. Nekaj se bo zagotovo zgodilo. V naslednjih težkih etapah bodo morali dati najboljši karte na mizo in pokazati, koliko je kdo vreden," sklene zmagovalec dirke Po Sloveniji leta 2008.

Skupni vrstni red po 15. etapi Gira: 1. Bruno Armirail (Fra/Groupama-FDJ) 61;38:06

2. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) + 1:08

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 1:10

4. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 1:30

5. Andreas Leknessund (Nor/Team DSM) 1:50

6. Damiano Caruso (Ita/Bahrain Victorious) 2:36

7. Lennard Kämna (Nem/Bora-Hansgrohe) 3:02

8. Eddie Dunbar (Irs/Jayco-AlUla) 3:40

9. Thymen Arensman (Niz/Ineos Grenadiers) 3:55

10. Laurens De Plus (Bel/Ineos Grenadiers) 4:18

...

