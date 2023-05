Se bo eden najboljših v zgodovini poslovil z rekordom?

"Kolesarstvo je moje življenje že več kot 25 let. Živim absolutne sanje. To je pravi čas, da rečem, da bo to moj zadnji Giro d'Italia in da bo leto 2023 moja zadnja sezona poklicnega kolesarja," je dan po svojem 38. rojstnem dnevu dejal Cavendish na novinarski konferenci.

V svoji 17-letni karieri je osvojil tudi naslov svetovnega prvaka leta 2011 v Koebenhavnu, spomladansko klasiko Milano-Sanremo in skupno 53 etapnih zmag na treh največjih dirkah.

Spremljala ga je vsa družina. Foto: Guliverimage

Britanec je skupno doslej slavil 161 zmag, od tega ima zgolj na Tour de Franceu 34 etapnih zmag, kolikor jih je nabral tudi legendarni Belgijec Eddy Merckx. Zadnjo priložnost, da popravi ta izkupiček, bo imel 38-letnik julija na letošnji francoski kolesarski pentlji.

Trdi, da rekordi zanj niso prioriteta

Poleti bi lahko Cavendish, ki vozi za kazahstansko ekipo Astana, postal edini rekorder ob svoji 14. udeležbi na Touru. A rekordi zanj niso prioriteta. "Tudi če bi že imel 45 zmag, bi šel na Tour de France po zmago," je dejal.

Na zmago čaka že več kot leto dni

Vendar Cavendish na zmago čaka že več kot eno leto. Njegov zadnji uspeh je dosegel na britanskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu leta 2022. Tudi na Giru je bil doslej njegov najboljši rezultat tretje mesto v 11. etapi.

Foto: Guliverimage

Poleg Cavendisha se bodo jeseni upokojili še drugi kolesarji, ki so krojili šport več kot desetletje. Nekdanji tretjeuvrščeni na Touru Francoz Thibaut Pinot, prav tako olimpijski prvak iz Ria 2016, Belgijec Greg Van Avermaet. Leta 2024 bo trikratni svetovni prvak Peter Sagan nastopal le še na gorskem kolesu.

