Belgijski kolesarski as Remco Evenepoel, ki je po pozitivnem testu na covid-19 predčasno končal Dirko po Italiji in bil posledično tarča kritik, je na družbenem omrežju med drugim zapisal, da so zaradi negativnih komentarjev za njim čustveno zahtevni dnevi, da ne bi nikoli odstopil, ker bi se bal poraza, in da je pripravljen na nove kolesarske izzive. Zdravniki so mu namreč prižgali zeleno luč za treninge.

Pred desetimi dnevi je Belgijec Remco Evenepoel (Soudal - QuickStep) le nekaj ur za tem, ko je dobil deveto etapo dirke po Italiji in prevzel rožnato majico vodilnega, sporočil, da je bil pozitiven na testiranju na novi koronavirus in da zato predčasno končuje svoj prvi Giro.

Svetovni prvak se je kaj hitro znašel pod plazom dvomov o resničnosti informacij o okužbi, dvom je sprva izrazil tudi direktor slovenske reprezentance Martin Hvastija, splet so preplavili komentarji o tem, da se je umaknil, ker ni nabral zadostne prednosti pred tekmeci za končno zmago ...

"Nisem robot, ampak normalen človek, mož, sin, sotekmovalec z normalnimi občutki." Foto: Reuters

Zahvala vsem, ki so mu stali ob strani, in sporočilo dvomljivcem

Mladi Belgijec se je v torek na družbenem omrežju odzval na kritike in pojasnil, da so za njim zahtevni dnevi. "Kje sploh začeti. Začnimo s pozitivno novico. Po današnjih zdravniških pregledih sem dobil zeleno luč, da spet začnem trenirati in razmišljati o novih ciljih. Najprej bi se zahvalil svoji ženi in staršem za podporo v zadnjih dneh, tudi moji najbližji družinski člani in prijatelji so me zelo podpirali. Zahvaliti se moram tudi mojim sotekmovalcem in članom ekipe Soudal - QuickStep," je 23-letnik začel z zahvalo tistim, ki so mu stali strani, in nadaljeval z občutki, ki so ga spremljali, ko je moral predčasno končati Giro.

"Vsekakor eden najtežjih 'padcev' v moji zelo kratki karieri. Predčasen konec dirke z okužbo s covid-19 je bil zelo brutalen konec nečesa, kar bi lahko bila lepa zgodba. Šest mesecev priprav, žrtvovanja, dolgih dni v dežju, dolgih obdobij zdoma, samo za to dirko. A vzponi in padci so sestavni del naše službe in to lahko sprejmem brez težav. Težko pa je sprejeti vse lažne in negativne komentarje, ki sem jih dobil, potem ko sem moral zapustiti dirko. Nisem tip človeka, ki bi se skrival ali se bal poraza. Zadnji dnevi so bili zaradi teh komentarjev čustveno zelo težki. Te trenutke bom vzel s seboj na kolo in se pripravljal na naslednje cilje in dirke. Vse bi rad prosil, naj si zapomnijo, da nisem robot, ampak normalen človek, mož, sin, sotekmovalec z normalnimi občutki," je še zapisal Evenpoel ter dodal, da se veseli novih ciljev in se počuti pripravljenega, da spiše lep drugi del te sezone.

Čeprav so se po njegovem hitrem slovesu od Gira pojavile govorice, da bi se lahko pojavil celo na Dirki po Franciji, je šef belgijske ekipe Patrick Lefevere to zanikal. Poudaril je, da Remca ne na Touru ne na Vuelti letos ne bo. Bo pa lovil dvojno krono na svetovnem prvenstvu v Glasgowu, predvsem pa meri na prvi naslov svetovnega prvaka v kronometru.