Evenepoelov šef jasen: Remco letos ne bo kolesaril na Touru

Šef kolesarske ekipe Soudal-Quick Step Patrick Lefevere je v petkovem pogovoru za belgijsko televizijsko postajo RTBF potrdil, da njegov varovanec Remco Evenepoel letos ne bo nastopil na dirkah po Franciji in Španiji.

Mladi belgijski zvezdnik Remco Evenepoel je prejšnjo nedeljo po zmagi v deveti etapi Dirke po Italiji odstopil zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus. Hitro pa so se v kolesarskih krogih razširile govorice, da bi lahko 23-letni Belgijec nastopil na julijski dirki po Franciji ali pa vsaj avgusta in septembra na Vuelti, ki jo je lani osvojil, a to je včeraj zanikal šef belgijske ekipe Patrick Lefevere.

"Ne, Remco letos ne bo kolesaril na Touru. Zaradi odstopa na Giru ne bomo spreminjali prvotnega načrta. To ne bi bilo pametno," je povedal za RTBF in dodal: "Cilj je, da se prvič na Touru predstavi naslednje leto, mogoče pa se bo vrnil na Giro."

V preostanku sezone bo Evenepoel lovil dvojno krono na svetovnem prvenstvu v Glasgowu, predvsem pa cilja na prvi naslov svetovnega prvaka v kronometru. Pred dnevi je sporočil, da se je že znebil covida, saj je bil negativen na testu.

Za zdaj še ni jasno, ali bo 23-letnik nastopil junija na kriteriju Dauphine, se bo pa preizkusil na septembrskih dirkah svetovne serije v Kanadi, s ciljem osvojiti dirko po Lombardiji ob koncu sezone, poroča Velo News.

