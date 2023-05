Belgijec v slogu košarkarjev poskušal razveseliti strojevodjo na Giru #video

Triindvajsetletni Laurenz Rex, belgijski kolesar iz ekipe Intermarché - Circus – Wanty, ki je zaradi izjemne borbenosti v 11. etapi danes nosil rdečo številko najbolj borbenega kolesarja na dirki, je tudi v 12. etapi plenil pozornost javnosti, ko je strojevodji vlaka, ta je vozil vzporedno s kolesarsko karavano, poskušal vreči bidon. Njegov met je bil sicer natančen in je letel naravnost proti oknu, a kaj ko ga vozniku ni uspelo uloviti. Namen je bil dober, posnetek pa je že viralen. Ogledate si ga lahko v spodnjih tvitih.

#Giro 🇮🇹 -🏁 122 KM



🇧🇪 Laurenz Rex is 1.93m, he missed a potential career as a basketball player.#DomestiqueLive pic.twitter.com/2jHJxIadkU — Domestique (@Domestique___) May 18, 2023

Rex je v 12. etapi nosil rdečo številko najbolj borbenega kolesarja v 11. etapi:

Laurenz Rex won the Combativity Award & wears the red numbers for stage 12 thanks to your votes ❤️ #Giro



📸 @cyclingmedia_ag pic.twitter.com/IqrnTOcLWV — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) May 18, 2023

What a beast ride, Laurenz Rex 🔥



First attacker & last survivor of the breakaway in the longest stage of the #Giro pic.twitter.com/StSUKPjoQz — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) May 17, 2023

