Tudi Primož Roglič liže rane: Še sem tukaj!

V cilj dramatične enajste etape dirke po Italiji je tudi slovenski as Primož Roglič pripeljal opraskan in okrvavljen. Zasavec je 70 kilometrov pred ciljem padel, jo je pa odnesel veliko boljše kot Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), ki je zaradi poškodb odstopil z dirke. "Nekaj ran je, ampak po tuširanju bo že bolje. Še sem tukaj!" je 33-letni Kisovčan povedal v cilju.

"Deluje, da se je vse skupaj za nas končalo brez večje škode. Škoda, da je bil Primož vpleten v padec, ampak smo lahko srečni, da se ni huje poškodoval," si je danes po še eni divji etapi Gira oddahnil direktor nizozemske ekipe Jumbo-Visma Addy Engels.

Najdaljša etapa 106. Gira bi morala biti za Rogliča in favorite mirna, pa se je v zaključku odvila prava drama. "Na dan, ki bi moral potekati gladko, je v trenutku izbruhnil kaos. Kar naenkrat se je zgodilo nekaj, kar bo vplivalo na nadaljevanje dirke. Vsak dan se zgodi kaj divjega in to se nabira. Delamo vse, da bi ostali celi in zdravi, a se obenem zavedamo, da ne moremo popolnoma nadzorovati tega faktorja sreče," je za spletno stran moštva še povedal Engels.

Razmere v nadaljevanju dirke bodo drugačne, predvsem zaradi odstopa enega Rogliču najnevarnejših tekmecev, nesrečnega Britanca Taa Geoghegana Harta. Ta je bil do današnje etape tretji v skupnem seštevku, dve sekundi za Zasavcem, zdaj pa bo moralo moštvo Ineos Grenadiers vse staviti na še vedno vodilnega Valižana Gerainta Thomasa. "Treba se bo prilagoditi," o tem pravi Engels.

Roglič je v cilj pripeljal opraskan in okrvavljen po levem boku in kolenu, a zadovoljen, da se je izognil hujšim posledicam padca. "Vidite, da je nekaj ran, po tuširanju bo vse v redu. Še vedno sem tu!" je slovenski as povedal v kamero medija Cycling Pro Net in odhitel v klubski avtobus.

V nadaljevanju Gira bodo morali pri Jumbo-Vismi paziti še na moštvo UAE Emirates, ki ima zdaj Portugalca Joaa Almeido na tretjem mestu v skupnem seštevku. Almeida za Rogličem zaostaja 20 sekund, danes pa se je s kolegi veselil etapne zmage Nemca pascala Ackermanna.

