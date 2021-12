Tako so nejevoljni menihi oteževali snemanje Bondovega filma

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 19.00 ogledali film o tajnem agentu 007, ki nosi naslov Samo za tvoje oči (For Your Eyes Only). V glavni vlogi bo nastopil igralec Roger Moore. V nadaljevanju razkrivamo štiri zanimivosti o tej filmski uspešnici, ki jih zagotovo še ne poznate.

Filmska zgodba ne temelji na samo eni knjigi o Jamesu Bondu.

Četudi naslov filma ostaja isti kot pri romanu Iana Flemminga, ki je običajno podlaga za filme o agentu 007, sta tokrat v filmu združena kar dva romana. Eden izmed filmskih prizorov, v katerem James Bond raziskuje umor in ob tem spozna hčerko žrtve, ki išče maščevanje, je namreč izvzeta iz drugega romana, ta nosi izvirni naslov Risico. Prav tako pa je eden izmed prizorov, v katerih nastopata Bond in njegovo dekle, izvzet iz romana Živi in pusti umreti (Live and Let Die).

Glavnemu igralcu je bilo nelagodno zaradi starostne razlike.

Glavni igralec Roger Moore je bil med snemanjem tega filma star 53 let. Za igranje vloga Jamesa Bonda načeloma še ni bil prestar, ampak vseeno ga je motila starostna razlika z igralko Carole Bouquet, ki je nastopila v vlogi Bondovega dekleta. Carole je bila namreč 30 let mlajša od njega, zato se je ob snemanju romantičnih prizorov z njo počutil malce nelagodno.

Roger Moore in Carole Bouquet v prizoru iz filma Samo za tvoje oči.

S tem filmom si je eden izmed prihodnjih agentov 007 rezerviral glavno vlogo.

V filmu Samo za tvoje oči (For Your Eyes Only) nastopa tudi igralka Cassandra Harris. Igralka je nastopila v vlogi ženske, ki jo Bond zapelje, da s tem od nje pridobi informacije. Cassandra je bila takrat žena igralca Piercea Brosnana. Poskrbela je, da je spoznal režiserja filma Alberta R. Broccolija in njegovo hčerko Barbaro. Pierce je nanjo naredil tako dober vtis, da ga je imela v mislih kot kandidata za naslednjega glavnega igralca filmov o Jamesu Bondu. Tako je igralec v prihodnosti dobil vlogo za film Zlato oko (GoldenEye).

Snemanje so oteževali menihi.

Snemanje filma je potekalo tudi v Meteori. Tam nekateri menihi niso bili najbolj zadovoljni s tem, da se snemanje dogaja v njihovem samostanu. Na srečo produkcijske ekipe pa menihi niso bili lastniki zunanje okolice samostana. Ta naziv je pripadal enemu od škofov, ki je produkcijski ekipi snemanje tam z veseljem odobril. Vseeno pa so nezadovoljni menihi še vedno poskušali (vsaj) otežiti snemanje, saj so svoja oprana oblačila izobešali čez okna in tako poskušali pokvariti prizorišče prizorov.

Film Samo za tvoje oči (For Your Eyes Only), v katerem bo v glavni vlogi nastopil Roger Moore.

