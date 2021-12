Igralca razkrila, zakaj bi na snemanju te uspešnice lahko umrla #video

Eddie Murphy, ki je idejo za film predstavil režiserju že nekaj let pred dejanskim snemanjem, je v začetnem delu intervjuja priznal, da snemanje filma ni zabaven proces.

"Lahko ga snemaš v prijetnem delovnem okolju, če si obdan s pravimi sodelavci. Lahko zabavo vneseš v snemanje določenega prizora, ampak samo nastajanje filma ni zabavno." Eddie je dodal, da so za to, da je proces nastajanja filma videti zabaven, odgovorni režiserji in uredniki, ki poskrbijo, da vse skupaj deluje tako. Poudaril je še: "Sicer ni težko, ampak ni pa zabavno. Treba je delati."

Ben Stiller se s tem ni povsem strinjal: "Gre za delo, ampak vseeno je tvoja naloga, da najdeš zabavo v tem." Poudaril je, da je precej lažje snemati nizkoproračunske filme, ker vse poteka precej hitreje. V nadaljevanju je razkril še, kako zahtevni so bili kaskaderski prizori, ki sta jih morala posneti. "Visela sva iz 60. nadstropja z glavo proti tlom, bila sva na žicah in tudi v avtu, ki je visel navzdol." Ob tem je Eddie dodal: "V avtu sva visela s take višine, da bi umrla, če bi se kaj zgodilo." Oba sta priznala, da je bila to nora izkušnja.

Spregovorila sta tudi o tem, kako bi lahko filmsko zgodbo povezali z resničnim življenjem. "Bistveno je, da je film dobro narejen in da zato lahko uživaš v njem še leta po izidu," je komentiral Ben Stiller. Eddie se je s tem strinjal ter dodal, da je zgodba brezčasna in bo aktualna kadarkoli.

Celoten intervju z igralcema:

Eddie Murphy in Ben Stiller sta nastopila v glavnih vlogah akcijske komedije Oropaj bogataša (Tower Heist), ki jo na Planetu lahko ujamete nocoj ob 20.45. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.